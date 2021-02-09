"شاومي" تطرح منافساً جديداً لهواتف "سامسونغ" في الأسواق! (فيديو)

قررت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية الدخول إلى السوق الأوروبية وبعض أسواق العالم بهاتف جديد يأتي بمواصفات وأسعار تجعل منه منافساً قويا لهواتف "سامسونغ" الكورية الجنوبية الحديثة.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّ هاتف "Redmi Note 9T" الجديد يأتي كنسخة مطورة عن هواتف "Redmi Note 9 5G" التي طرحتها "Xiaomi" منذ مدة، لكن ببعض الاختلافات التقنية.وحصلت نماذج الهاتف الجديدة على هياكل من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعادها (161.2x77.3x9.1) ملم، وتزن 199 غراما، محمية بزجاج "Gorilla Glass 5".كما جهزت الهواتف بشاشات "IPS LCD" بمقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.وتعمل هذه الأجهزة بمعالجات "MediaTek Dimensity 800U 5G" المطورة بتقنية 7 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.وجهزتها "Xiaomi" بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، وبطاريات بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو "FM"، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.