"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)





وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، فإنّ هاتف "Nokia 1.4" يأتي بهياكل مصنوعة من المعدن والبلاستيك تزن 178 غ، أبعادها (166,42 х 76,72 х 8,7) ملم.



ووفقاً للموقع، فإنّ الشاشة في هذه الأجهزة تأتي بمقاس 6.51 بوصة قادرة على عرض فيديوهات HD+، والمعالج "Qualcomm Snapdragon 215"، وذواكر الوصول العشوائي 1 و2 و3 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 16 و32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية. كشفت شركة "نوكيا" الفنلندية عن هاتفها الذكي الأحدث "1.4 Nokia" الذي سيطرح قريباً بأسعار منافسة تبدأ من 99 يورو.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، فإنّ هاتف "Nokia 1.4" يأتي بهياكل مصنوعة من المعدن والبلاستيك تزن 178 غ، أبعادها (166,42 х 76,72 х 8,7) ملم.ووفقاً للموقع، فإنّ الشاشة في هذه الأجهزة تأتي بمقاس 6.51 بوصة قادرة على عرض فيديوهات HD+، والمعالج "Qualcomm Snapdragon 215"، وذواكر الوصول العشوائي 1 و2 و3 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 16 و32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحصلت هذه الأجهزة على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (8+2) ميغابيكسل، ثبتت عدساتها في إطار دائري على الواجهة الخلفية للهيكل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجوه.

وزودتها نوكيا بنظام تشغيل "Android 10 Go" قابل للتحديث حتى "Android 11"، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، ومنفذي "nanoSIM" لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على الواجهة الخلفية.



