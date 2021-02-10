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تكنولوجيا وعلوم
برنامج شهير من "غوغل" يصبح برمجية خبيثة تهاجم جهازكم.. إنتبهوا!
Lebanon 24
10-02-2021
|
15:00
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أفادت تقارير تقنية بأن برنامج "باركود سكانر" الشهير الذي عرضته شركة غوغل عبر متجر "غوغل بلاي" وحمله ملايين المستخدمين، تحول إلى برمجية خبيثة تهاجم أجهزة المشتركين.
ونقلت المصادر عن باحثين قولهم إن التطبيق المذكور أصبح ضارا بعد تحديث شهر كانون الأول 2020، حيث استحوذ على أجهزة المستخدمين عن طريق التعليمات البرمجية الضارة.
وقالت التقارير إن التطبيق وضعت عليه الآن علامة بواسطة بائعي الأمان للتنبيه على أنه برنامج ضار، كما حذفته غوغل من متجر Google Play.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك ملايين الأجهزة المتأثرة وتعرض إعلانات غير مرغوب فيها لقاعدة المستخدمين الخاصة بها بسبب البرنامج.
المصدر: العربية
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