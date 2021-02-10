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تكنولوجيا وعلوم
تعرّفوا إلى مواصفات معالج "AMD Zen4" التي قد تقلق "Intel"!
Lebanon 24
10-02-2021
|
23:00
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كشفت تقارير صحافية أنّ الحواسيب الآلية التي تستخدم معالجات "AMD Zen4" الجديدة قد تصبح أسرع بنسبة 40% من المعالجات الحالية، وهو أمر يمكن أن يقلق شركة "Intel".
وبحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، فإنّ شركة "AMD" تعتزم إطلاق معالجاتها لجديدة التي أطلقت عليها "Zen4"، والمصمّمة للحواسيب من طراز "EPYC" و"Ryzen"، والمتوقع أن ترفع من أداء الحواسيب بنسب تصل إلى 40% عن الحواسيب الحالية التي تستخدم "Zen3".
ومن المتوقع إطلاق هذه المعالجات في وقت ما من عام 2022، حيث سيتم تصنيع بنية "AMD Zen4" الأساسية على عقدة معالجة طولها 5 نانومتر فقط، والتي يشاع أنها سوف تقدم سرعة مقدارها 5 غيغا هرتز على جميع النوى في ما يبدو أنه سوف يكون "وحش الحواسيب الآلية".
وكانت "AMD" قد تمكنت من التفوق على "Intel" من خلال تحولها في معالجات "Zen2" إلى عقدة معالجة طولها 7 نانومتر، وهو ما دفع "Intel" للاعتراف بأنها لن تلحق بـ "AMD" حتى عام 2021.
والآن ومع استعداد "Zen4" لاستخدام الجيل الجديد، يمكن أن تقفز "AMD" بمعدلات لن تتمكن "Intel" من اللحاق بها.
المصدر:
روسيا اليوم
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