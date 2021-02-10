هذا ما أظهرته الصور المسربة لتحديث "Android 12" المقبل من "غوغل"!

كشفت تقارير صحافية عن ظهور أول الصور المسربة للقطات الشاشة الخاصة بتحديث "غوغل" المقبل والذي يحمل اسم "Android 12"، والتي تقدم نظرة أولية لبعض من مميزات التحديث.



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "ذا فيرج"، فقد نشر مطورو "XDA" صوراً مسربة توضح اللمحات الأولى لتحديث "Android 12" المرتقب من "غوغل"، والذي جاء عبر المسودات الأولية التي تقدم لشركاء"غوغل".

ويشير مطورو "XDA" إلى أنّ التفاصيل التي تظهر في لقطات الشاشة المسربة لم يتم تأكيدها بشكل كامل، حيث يتم إجراء بعض التغييرات غالباً قبل إنطلاق التحديث، إلا أنّ النظرة الأولية تشير إلى أن "غوغل" تستعد لجلب تصميم جديد لواجهة المستحدم، مع مؤشر جديد للخصوصية، وآداة محادثات جديدة.

كما تكشف الصور المسربة أنّ التغيير الذي يطرأ على تصميم الواجهة يأتي في الزوايا الدائرية، كما تخفض "غوغل" عدد رموز الإعدادات السريعة التي تأتي في لوحة الإشعارات، أيضاً تظهر نغمات اللون البيج في معظم واجهة "Android 12".