من هي الشخصية التي يحتفل "غوغل" بميلادها اليوم؟!

وضع محرّك البحث "غوغل" على صفحته الرئيسية، صورة للكاتب والشاعر الروسي، بوريس باسترناك، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.وبحسب بيان الموقع فقد تمّ استيحاء صورة الكاتب من روح أشهر كتاباته "شباط.. أخرج الحبر وابكِ".وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن موقع "m24"، فإنّ باسترناك ولد في موسكو في 10 شباط 1890، وهو مؤلف قصائد "في كل شيء أريد الوصول إلى القاع" و"ليلة الشتاء" و"مونولوج هاملت".في عام 1958 حصل على جائزة "نوبل" في الأدب عن روايته "دكتور جيفاغو" التي نشرت لأول مرة في إيطاليا عام 1957 ثم في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.