تكنولوجيا وعلوم

أبل تعترف بعيب فني في أحد أجهزتها الذكية وتقدم عرضاً لأصحابه

Lebanon 24
11-02-2021 | 06:00
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اعترفت شركة "أبل" الأميركية بوجود عيب فني خطير في أحد أشهر أجهزتها الذكية، وقدمت عرضا ثمينا لأصحابه.

أقرت شركة "أبل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بوجود عيب فني في أجهزة "ماك بوك" قديمة الطراز.
 
وأشارت "أبل" إلى أن العيب الفني الظاهر في تلك الحواسيب الشخصية الشهيرة، متمثل في منع الشحن لعدد من حواسيب "ماك بوك" أو "ماك بوك برو".

وأوضحت الشركة الأميركية أن تلك العيوب ظهرت بصورة واضحة في حواسيب "ماك بوك" طرازي 2016 و2017.

وقالت "أبل" إنها ستطرح تحديثا لنظام تشغيل "ماك أو إس 11.2" ليصلح هذا العيب الفني الخطير.

كما عرضت "أبل" على أصحاب حواسيب "ماك بوك" أو "ماك بوك برو"، التي تعاني من تلك العيوب رغم تحميلهم التحديث، استبدال بطاريات تلك الحواسيب.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن عدد الحواسيب التي تعاني من تلك العيوب لا تتعدى 1% من الأجهزة التي تم طرحها في الأسواق، ولكن تقارير أخرى تشير إلى أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.
المصدر: سبوتنيك
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