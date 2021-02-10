هاتف HUAWEI Y7a يوفّر لك العديد من التطبيقات...وكلمتا السر HUAWEI AppGallery وPetal Search

أصبحت سلسلة هواتف Y من هواوي لاعباً رئيسياً في قطاع الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية، وأحدث نسخة منها، هاتف HUAWEI Y7a، جاهز لمواصلة هذا الاتجاه، مع ميزات رائعة مثل HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط لإعادة الشحن السريع، وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير في الساعة لأداء طويل الأمد، إعداد كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل للصور مثل التصوير الفوتوغرافي وحتى شاشة ضخمة مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD+ لمشاهدة غامرة. يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا مع متجر HUAWEI AppGallery والذي، جنبًا إلى جنب مع Petal Search، يسمح للمستخدمين بتنزيل عدد كبير من تطبيقات الأجهزة المحمولة الشائعة بسهولة على هواتفهم.

ضمن أفضل 3 متاجر للتطبيقات في العالم: HUAWEI AppGallery يحتوي على كل شيء باعتباره متجر التطبيقات الرسمي لهواوي. يوفر متجر HUAWEI AppGallery للمستخدمين أفضل التطبيقات والخدمات العالمية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التطبيقات المحلية عالية الجودة. إن متجر HUAWEI AppGallery متاح حاليًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مما يجعله ضمن أفضل 3 متاجر تطبيقات في العالم.

من الأخبار إلى الشبكات الاجتماعية والترفيه وغير ذلك، يغطي متجر HUAWEI AppGallery 18 فئة تطبيقات حتى تتمكن من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من بعض التطبيقات والخدمات العالمية والمحلية، بما في ذلك بعض الألعاب الأكثر شهرة اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تتم إضافة المزيد والمزيد من التطبيقات المحلية الشائعة إلى متجر HUAWEI AppGallery لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

لحماية بيانات المستخدم الشخصية والأمان، يحتوي متجر HUAWEI AppGallery على نظام أمان وحماية كاملة، بما في ذلك التحقق من الاسم الحقيقي للمطور، وعملية مراجعة من أربع خطوات، وحماية التنزيل والتثبيت، بالإضافة إلى آلية منع تشغيل التطبيق.



ابحث عن الأشياء التي تريدها وقم بتنزيلها من خلال Petal Search

كمحرك بحث، يحتوي Petal Search على ميزتين رئيسيتين - البحث العام والبحث في التطبيق. مما يمكّنك استكشاف التطبيقات والأخبار والصور والمزيد. يسرد تطبيق Petal Search التطبيقات من مصادر متعددة، بما في ذلك متجر HUAWEI AppGallery.

يمكن إجراء عملية البحث والتنزيل هذه في خطوتين فقط:

- افتح تطبيق Petal Search أو ابحث عن عنصر واجهة المستخدم وأدخل اسم التطبيق الذي تبحث عنه. في قائمة النتائج، حدد فئة التطبيقات لإدراج المحتوى في قائمة مختصرة.

- انتقل إلى التطبيق الذي تريده واضغط على زر التثبيت - سيوجهك Petal Search إلى المصدر حتى تتمكن من البدء في تنزيله. قد يكون المصدر متجر HUAWEI AppGallery أو موقعه الرسمي على الويب أو منصات الجهات الخارجية مثل APKPure. قبل بدء التثبيت، سيطلب هاتفك المحمول إجراء فحص أمني للبحث عن أي مخاطر.

بخلاف تنزيل التطبيقات الجديدة، يمكن للمستخدمين الحصول على تحديثات للتطبيقات الحالية من Petal Search. ما عليك سوى الانتقال إلى حسابي -> التنزيلات -> التحديثات، وحدد أحد التطبيقات للحصول على التحديث.

بالإضافة إلى تجربة التطبيق وميزاته القوية، يجذب هاتف HUAWEI Y7a مجموعة واسعة من المستخدمين بخيارات ألوانه الثلاثة: Crush Green و Midnight Black و Blush Gold. وفي الوقت نفسه، فإنه يحتوي أيضًا على بعض حلول الطاقة والتخزين الجادة بداخله، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت.