ماذا فعلت "مايكروسوفت" و"فيسبوك" لمواجهة ظاهرة خطيرة؟

كشفت تقرير لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن مواجهة علماء من شركتي "مايكروسوفت" و"فيسبوك" الأميركيتين لظاهرة خطيرة، ألا وهي "التزييف العميق" لمقاطع الفيديو.

وأوضح التقرير أن شركتي "مايكروسوفت" و"فيسبوك" جمعتا علماء من الجامعات والمنظمات وعمالقة التكنولوجيا، من أجل ابتكار تقنية لاكتشاف "التزييف العميق"، في محاولة لمنع استخدامها لنشر الوسائط الخبيثة والمعلومات المضللة.