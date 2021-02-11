الكشف عن المواصفات الأساسية لهاتفي "Galaxy Z Flip2" و"Z Fold3"

تستعد شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، حيث كشفت أحدث التسريبات عن بعض التفاصيل الأساسية لهاتفي "Galaxy Z Flip2" و"Z Fold3".

وبحسب ما ذكر موقع "مزمز"، فإنّ "سامسونغ" تقدّم هاتفي "Galaxy Z Flip2" و"Z Fold3" بالتحديث الجديد لواجهة المستخدم "One UI 3.5"، وتشير التوقعات إلى أن "سامسونغ" تخطط لإطلاق كلا الإصدارين في النصف الثاني من عام 2021.

كما يأتي الإصدار الجديد من واجهة "One UI" بالتزامن مع الإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة "Note"، وهو ما يؤكد خطط "سامسونغ" للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي في النصف الثاني من هذا العام.

ومن جانب آخر يأتي هاتف "Z Fold3" بنموذج يدعم سعة تخزين 256 غيغابايت، بينما توفر "سامسونغ" هاتف "Galaxy Z Flip2" باثنين من الاختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 غيغابايت. كما سيدعم كلا الهاتفين تقنية الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يدعم هاتف "Galaxy Z Fold3" قلم "S-Pen"، وسيكون هذا هو الجهاز الثاني من سلسلة "Note" يحصل على دعم قلم سامسونغ.

مواصفات هاتف "Galaxy Z Flip2"

وكانت تسريبات سابقة كشفت أنّ هاتف "Galaxy Z Flip2" سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقتها 12 ميغابيكسل، وعدسة 12 ميغابيكسل فائقة الاتساع، ومستشعر بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية أحادية بدقة 10 ميغابيكسل فوق الشاشة الرئيسة. كما يأتي الهاتف بشاشة قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213×1689) بيكسل، ومعدل تحديث يعادل 120 هيرتزا. وسيتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع "Snapdragon +865"، وبذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بين 128 أو 256 غيغابايت، وببطارية بسعة 4500 ملي أمبير، حيث تستمر فترة طويلة دون انقطاع أو انفصال مع العمل الشاق، كما يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط.

مواصفات هاتف "Galaxy Z Flip3"

وينطلق هاتف "Galaxy Z Flip3" بشاشة "AMOLED" بمعدل تحديث 120 هرتز ليحاكي هاتفي "Galaxy Z Fold2" و"Galaxy Note20 Ultra". ي

يذكر أنّ "سامسونغ" ستقدم هاتف "Galaxy Z Flip3" بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، ومن المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، وفقاً لموقع "مزمز".