تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تطلق تحديثاً لمعالجة مشكلة الشحن في "MACBOOK PRO"

Lebanon 24
11-02-2021 | 21:00
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أطلقت شركة "آبل" الأميركية العملاقة تحديث "MACOS BIG SUR 11.2.1" لمعالجة مشكلة الشحن التي رصدت في أجهزة "MACBOOK PRO" مؤخراً بعد التحديث السابق.

ووفقاً لما نقله موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizchina"، فقد كشفت "آبل" عن تحديث "macOS Big Sur 11.2" خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذا التحديث أدى إلى رصد بعض من المشكلات، لذا أعلنت "آبل" عن تحديث "MACOS BIG SUR 11.2.1".
 
وأدى تحديث "macOS Big Sur 11.2" إلى فشل إصدارات 2016 و2017 من أجهزة "MacBook Pro" في إتمام عملية الشحن بعد التحديث لنظام التشغيل، وأكدت التقارير أنّ تحديث "macOS Big Sur 11.2.1" الذي انطلق أخيراً يعمل على معالجة مشكلة الشحن في الأجهزة.

ولم توضح شركة "آبل" تعليمات تثبيت التحديث الجديد من نظام التشغيل "macOS Big Sur 11.2.1"، حيث ينطلق التحديث بهدف رئيسي لمعالجة مشكلة الشحن.

ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين فتح نظام "preferences" ومن ثم إختيار التحديث يدوياً، كما سيتوفر التحديث بشكل تلقائي للمستخدمين.
المصدر: التقنية بلا حدود
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