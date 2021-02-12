15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
فيسبوك تسعى لبناء تطبيق مشابه لـ"Clubhouse"
Lebanon 24
12-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أنّ شركة "فيسبوك" تبني تطبيقاً للدردشة الصوتية يشبه التطبيق الشهير "Clubhouse" الذي جرى اطلاقه عام 2020، واكتسب ضجة كبيرة عبر السماح للأشخاص بالتجمع في غرف الدردشة الصوتية للتحدث عن مواضيع مختلفة.
وعلى ما يبدو، فإنّ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ لديه اهتمام بأشكال الاتصال الصوتي، علماً أنه استخدم "Clubhouse" مؤخراً للحديث عن الواقع المعزّز والافتراضي.
ومع هذا، فإنّ المسؤولين التنفيذيين في الشركة طلبوا من الموظفين انشاء منتج مماثل لـ"Clubhouse"، إلا أنها ما زالت في مراحلها الأولى من التطوير.
وقالت إميلي هاسكل، المتحدثة باسم الشركة: "لقد عملنا على ربط الأشخاص من خلال تقنيات الصوت والفيديو لسنوات عديدة، ودائماً ما نستكشف طرقاً جديدة لتحسين تلك التجربة للأشخاص".
تجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن الدخول إلى "Clubhouse" إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين، كما أن التواصل عبره قد يقتصر على الصوت، وهو متاح على أجهزة "آبل" فقط.
تابع
الأكثر قراءة
مرة جديدة ميشال حايك حديث الجمهور.. هذا ما توقعه لمحمد بن زايد (فيديو)
Lebanon 24
مرة جديدة ميشال حايك حديث الجمهور.. هذا ما توقعه لمحمد بن زايد (فيديو)
15:00 | 2021-02-11
11/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
11:15 | 2021-02-11
11/02/2021 11:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدتان لجواد نصرالله
Lebanon 24
تغريدتان لجواد نصرالله
14:06 | 2021-02-11
11/02/2021 02:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله أصبحت شابة جميلة.. هل تشبهها؟ (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله أصبحت شابة جميلة.. هل تشبهها؟ (صورة)
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:00 | 2021-02-12
ابتكار جديد.. إشحنوا الأجهزة الإلكترونية بحرارة الجسم
23:00 | 2021-02-11
"فولكس فاغن" تستكشف السيارات الطائرة في الصين
21:00 | 2021-02-11
"آبل" تطلق تحديثاً لمعالجة مشكلة الشحن في "MACBOOK PRO"
18:00 | 2021-02-11
الكشف عن المواصفات الأساسية لهاتفي "Galaxy Z Flip2" و"Z Fold3"
16:30 | 2021-02-11
اليوم.. ظاهرة كونية جديدة بانتظار سكان الأرض
15:00 | 2021-02-11
"إصبع اصطناعية'' لكشف مدة عيش "كوفيد-19" على مختلف المواد (صورة)
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
12/02/2021 09:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
12/02/2021 09:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
12/02/2021 09:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact