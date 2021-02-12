تكنولوجيا وعلوم

فيسبوك تسعى لبناء تطبيق مشابه لـ"Clubhouse"

Lebanon 24
12-02-2021 | 06:00
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كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أنّ شركة "فيسبوك" تبني تطبيقاً للدردشة الصوتية يشبه التطبيق الشهير "Clubhouse" الذي جرى اطلاقه عام 2020، واكتسب ضجة كبيرة عبر السماح للأشخاص بالتجمع في غرف الدردشة الصوتية للتحدث عن مواضيع مختلفة.


وعلى ما يبدو، فإنّ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ لديه اهتمام بأشكال الاتصال الصوتي، علماً أنه استخدم "Clubhouse" مؤخراً للحديث عن الواقع المعزّز والافتراضي.
 
ومع هذا، فإنّ المسؤولين التنفيذيين في الشركة طلبوا من الموظفين انشاء منتج مماثل لـ"Clubhouse"، إلا أنها ما زالت في مراحلها الأولى من التطوير.

وقالت إميلي هاسكل، المتحدثة باسم الشركة: "لقد عملنا على ربط الأشخاص من خلال تقنيات الصوت والفيديو لسنوات عديدة، ودائماً ما نستكشف طرقاً جديدة لتحسين تلك التجربة للأشخاص".


تجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن الدخول إلى "Clubhouse" إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين، كما أن التواصل عبره قد يقتصر على الصوت، وهو متاح على أجهزة "آبل" فقط.
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