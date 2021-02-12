فيسبوك تسعى لبناء تطبيق مشابه لـ"Clubhouse"







وعلى ما يبدو، فإنّ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ لديه اهتمام بأشكال الاتصال الصوتي، علماً أنه استخدم "Clubhouse" مؤخراً للحديث عن الواقع المعزّز والافتراضي. كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أنّ شركة "فيسبوك" تبني تطبيقاً للدردشة الصوتية يشبه التطبيق الشهير "Clubhouse" الذي جرى اطلاقه عام 2020، واكتسب ضجة كبيرة عبر السماح للأشخاص بالتجمع في غرف الدردشة الصوتية للتحدث عن مواضيع مختلفة.وعلى ما يبدو، فإنّ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ لديه اهتمام بأشكال الاتصال الصوتي، علماً أنه استخدم "Clubhouse" مؤخراً للحديث عن الواقع المعزّز والافتراضي.

ومع هذا، فإنّ المسؤولين التنفيذيين في الشركة طلبوا من الموظفين انشاء منتج مماثل لـ"Clubhouse"، إلا أنها ما زالت في مراحلها الأولى من التطوير.