صور توضح التصميم المتوقع لهاتف "MI MIX 4" من "شاومي"





وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizchina"، فإنّ "شاومي" تقدم هاتف "Mi MIX 4" المرتقب بتصميم بكامل الشاشة بدون أي فتحات للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بحواف نحيفة بنفس السماكة في الإتجاهات الأربعة للشاشة. تستعد شركة "شاومي" الصينية لإطلاق هاتفها الجديد "MI MIX 4" في وقت لاحق هذا العام، وتظهر صور مسرّبة الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد تؤكّد على تصميم مميز بإطار مربع وشاشة مسطحة، وهي نفس لغة التصميم المميزة لإصدارات "MIX" السابقة.وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizchina"، فإنّ "شاومي" تقدم هاتف "Mi MIX 4" المرتقب بتصميم بكامل الشاشة بدون أي فتحات للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بحواف نحيفة بنفس السماكة في الإتجاهات الأربعة للشاشة.

أيضاً من المتوقع وفقاً للموقع أن تقدم "شاومي" هاتف "Mi MIX 4" بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، التي قدمت بالفعل من "ZTE" في هاتف "Axon 20 5G"، وتقدم أيضاً في الإصدار القادم "Axon 30".



كما يوضح الموقع أن تقنية "ZTE" في الكاميرا أسفل الشاشة لا تأتي بأفضل المعايير، لذا من المتوقع أن تقدم "شاومي" ترقية جديدة في هذه التقنية في حالة دعم هاتف "Mi MIX 4" بكاميرا أسفل الشاشة.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لم تقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف "Mi MIX 4"، إلا أن تصريحات "شاومي" السابقة أكدت على أن الهاتف سيأتي بأفضل مواصفات تقدم في هواتف الشركة حتى الآن.