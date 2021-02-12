تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف "Galaxy A52" المرتقب

كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف "Galaxy A52" المرتقب من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بنسختيه 4G و5G، كما أوضحت التسريبات سعر كلّ نسخة.



وتستعد "سامسونغ" للإعلان عن إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة قريباً، واستعرضت أحدث التسريبات مواصفات "Galaxy A52 4G"، حيث ينطلق الهاتف برقاقة "Snapdragon 720G"، ونظام تشغيل "Android 11"، مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام.

وبحسب ما نقب موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "Gizchina"، فقد أوضحت التسريبات الجديدة مزيد من التفاصيل حول الهاتف الذي ينطلق بشاشة "Super AMOLED" بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 غيغا بايت.

كما يضم هاتف "Galaxy A52 4G" إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميغا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميغا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يضم ثقب الشاشة كاميرة أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل.



ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأبيض، الأسود، والبنفسجي، وأيضاً الأزرق، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر يتراوح بين 405 إلى 410 دولار.

كذلك تستعد "سامسونغ" لإطلاق إصدار 5G من الهاتف، والذي ينطلق بسعر 480 دولار، ورقاقة معالج "Snapdragon 750G"، كما أشارت تسريبات "Geekbench" إلى أن هذا الإصدار يأتي بنظام تشغيل "Android 11"، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 غيغا بايت رام.



كما ينطلق "Galaxy A52 5G" بشاشة "AMOLED" بحجم 6.5 إنش، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع كاميرة أمامية في ثقب الشاشة، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W.