قريباً عبر "يونايتد إيرلاينز" في أميركا.. "تاكسي جوي" لنقل ركاب إلى المطار!

تخطط شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية لشراء 200 سيارة للأجرة تعمل بالكهرباء، وتأمل أن تنجح في نقل الركاب إلى المطار في غضون السنوات الـ5 المقبلة، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".



وتعتبر شركة يونايتد إيرلاينز هي واحدة من أولى شركات الطيران الكبرى المعنية بشراء سيارات الأجرة الطائرة. وتعتبر شركة يونايتد إيرلاينز هي واحدة من أولى شركات الطيران الكبرى المعنية بشراء سيارات الأجرة الطائرة.



ووفقاً لـ"BBC"، فإنّ الشركة سوف تستثمر في تلك السيارات الطائرة كجزء من صفقة كبرى بقيمة 1.1 مليار دولار (800 مليون جنيه إسترليني) مع شركة "أرشر" الأمريكية بشأن تطوير المركبة الطائرة الجديدة.











وسوف تتعاون شركة "يونايتد إيرلاينز" مع شركة الطيران الإقليمية الأمريكية "ميسا إيرلاينز" في شراء طائرة شركة "أرشر" الأمريكية للإقلاع والهبوط العمودي في جزء من أمر الشراء بقيمة مليار دولار. وتحتاج سيارات الأجرة الطائرة الجديدة إلى موافقة الجهات الرقابية في الولايات المتحدة قبل المضي قدما في عملية الشراء المذكورة.وسوف تتعاون شركة "يونايتد إيرلاينز" مع شركة الطيران الإقليمية الأمريكية "ميسا إيرلاينز" في شراء طائرة شركة "أرشر" الأمريكية للإقلاع والهبوط العمودي في جزء من أمر الشراء بقيمة مليار دولار.



وتعتبر الصفقة الجديدة إذناً بالموافقة على أعمال شركة أرشر الأمريكية الناشئة، والتي أعلنت عن انطلاق أسهم الشركة في سوق الأسهم الأمريكية بعد إبرام الصفقة المذكورة.



ومن بين المستثمرين الآخرين في الشركة الأمريكية الناشئة هناك شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات، وهي من الشركات الجديدة التي تأسست في الشهر الماضي من خلال اندماج شركة "فيات كرايسلر" مع مجموعة "بي إس إيه" الفرنسية، وفق ما ذكرت "BBC".



وقالت شركتي يونايتد وميسا الأمريكيتين أنهما تتوقعان استخدام سيارات الأجرة الطائرة الجديدة في نقل الركاب جوا على الطرق السريعة المزدحمة إلى المطارات المركزية.



وقالت شركة "أرشر" الأمريكية، ومقرها في ولاية كاليفورنيا، أن سيارات الأجرة الجديدة سوف تكون قادرة على الطيران لمسافة 60 ميلا (95 كيلومتراً) بسرعة 150 ميلا في الساعة (240 كيلومتر/ ساعة)، ويمكنها تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف تقريبا بالنسبة للركاب المتجهين إلى المطار.



وفي السياق، قال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي في شركة يونايتد إيرلاينز، في بيانه: "باستخدام التقنية المناسبة، نستطيع الحد من تأثير الطائرات على الكوكب، ولكن ينبغي علينا تحديد معالم الجيل المقبل من الشركات التي تحول من هذا التصور إلى حقيقة واقعة في وقت مبكر مع إيجاد السبل التي تساعدنا على المضي قدما في هذا الطريق".