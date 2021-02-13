عبر واتساب.. معلومات أساسية يجب معرفتها عن ميزة الموقع المباشر

يُعتبر "واتساب" تطبيق المراسلة الأكثر استخداماً في العالم، ويتميّز بالعديد من الخصائص التي قد لا يعرفها الكثيرون أو لا يدركون كيفية استخدامها.



وتتمثل إحدى الميزات في مشاركة الموقع المباشر، والتي تُمكّن المستخدم من إخبار أصدقائه عن موقعه الحالي للوصول إليه.



وتتيح لك ميزة الموقع المباشر مشاركة موقعك في الوقت الفعلي لفترة زمنية محددة مع المشاركين في الدردشة الفردية أو الجماعية.



وفي حين أنه يمكنك تحديد من يمكنه الاطلاع على موقعك المباشر وتحديد المدة الزمنية لهذه المشاركة، فإنه يمكنك أيضاً إيقاف مشاركة الموقع المباشر في أي وقت تريد.



وما أن تنتهي المدة الزمنية التي حددتها أو عندما تقرر إيقاف مشاركة موقعك الحالي، فإنه سيتوقف حينها عن الظهور لدى الآخرين. ومع هذا، سيستمر المستخدمون الذين تشارك موقعك المباشر معهم في رؤية الموقع الذي قمت بمشاركته كصورة ثابتة، ويمكن الضغط على الصورة لمشاهدة آخر تحديث لموقعك، وسيتغيّر لون الصورة إلى الرمادي.



ونظراً لأن محادثات التطبيق آمنة، فإن هذه الميزة مشفرة من طرف إلى طرف أيضاً، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص رؤية موقعك المباشر باستثناء الأشخاص الذين تشاركه معهم.



وفي حال قمت بمشاركة موقعك مع أكثر من دردشة فيمكنك إيقاف مشاركة الموقع المباشر في كافة الدردشات من خلال التوجه إلى الإعدادات ضمن تطبيق واتساب ثم الحساب ثم بعد ذلك انقر على زر الخصوصية ثم قم باختيار الموقع المباشر. بعد ذلك، عليك النقر على إيقاف مشاركة الموقع، حيث ستظهر لك نافذة منبثقة لتأكيد عملية الإيقاف.



مشاركة موقعك المباشر على واتساب



يمكنك تمكين إذن مشاركة الموقع في واتساب من خلال الانتقال إلى الإعدادات في هاتفك > التطبيقات والإشعارات > الإعدادات المتقدمة > أذونات التطبيق > الموقع > ثم تمكين زر مشاركة الموقع في واتساب.

افتح دردشة جماعية أو فردية.

اضغط على أيقونة الإرفاق > الموقع > مشاركة الموقع المباشر.

اختر المدة الزمنية التي تريد فيها مشاركة موقعك المباشر. سوف تتوقف مشاركة موقعك المباشر فور انتهاء هذه المدة الزمنية.

أضف ملاحظة إن شئت.

اضغط على أيقونة الإرسال.

التوقف عن مشاركة موقعك المباشر على واتساب

إيقاف مشاركة الموقع المباشر في دردشة فردية أو جماعية

افتح الدردشة الفردية أو الجماعية.

اضغط على التوقف عن المشاركة > إيقاف.

إيقاف مشاركة الموقع المباشر في كافة الدردشات الفردية والجماعية

اضغط على أيقونة خيارات إضافية> الإعدادات > الحساب > الخصوصية > الموقع المباشر.

اضغط على التوقف عن المشاركة > إيقاف.

ملاحظة:



يمكنك تعطيل إذن مشاركة الموقع بواتساب في أي وقت تشاء من خلال الإعدادات في هاتفك > التطبيقات والإشعارات > الإعدادات المتقدمة > أذونات التطبيق > الموقع > ثم عطّل زر مشاركة الموقع في واتساب.

يمكنك تعطيل الإذن بطريقة أخرى إذا كنت قد فتحت واتساب حديثًا من خلال الانتقال إلى الإعدادات في هاتفك > التطبيقات والإشعارات > واتساب > الأذونات ومن ثم قم بتعطيل الموقع.