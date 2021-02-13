ساعة يدّ ذكية من فيسبوك بخصائص صحية

تعكف شركة فيسبوك حاليا على تطور ساعة يد ذكية، تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.وذكر موقع "ذي إنفورميشن" لأخبار التكنولوجيا، نقلا عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن شركة فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل، في خطوة تدخل من خلالها سوق تهيمن عليها حاليًا شركتا أبل وهواوي.وستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية، وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.