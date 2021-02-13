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تكنولوجيا وعلوم
شركة عالمية تمنح موظفيها ميزة العمل "من أي مكان في العالم"
Lebanon 24
13-02-2021
|
15:00
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أعلن تطبيق الأغاني العالمي "سبوتيفاي"، أمس الجمعة، عن توفيره ميزة لموظفيه، مع انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.
وقالت الشركة في بيان إنه بخلاف أنها تسمح لهم بالعمل من المنزل، فإنها وفرت لهم خيار العمل في أي مكان بالعالم يرغبون فيه.
وأطلقت "سبوتيفاي" على المبادرة الجديدة "العمل من أي مكان"، التي تصفها الشركة بأنها "طريقة جديدة تسمح للموظفين بالعمل من أي مكان يبذلون فيه قصارى جهدهم في التفكير والإبداع"، حسبما جاء في مدونة لها اليوم.
وأكدت الشركة في البيان أنه "من خلال هذه العقلية الموزعة أولا نمنح الموظفين الفرصة لاختيار وضع العمل، سواء كانوا يفضلون العمل غالبا من المنزل أو في المكتب، بالإضافة إلى موقعهم الجغرافي".
وذكرت "سبوتيفاي" أنه سيتم بدء العمل بالميزة الجديدة في فصل الصيف المقبل.
وتابعت أنه بالنسبة لقرار الموظف بشأن عدد مرات عمله من المكتب، فإنه سيتحدد وفق اتفاقه مع مديره المباشر وفريق عمله.
وفيما يتعلق بحرية العمل في "سبوتيفاي" في أي مكان في العالم، تقول الشركة إنها ستسمح للموظفين بتحديد مواقعهم "مع فرض بعض القيود لمعالجة صعوبات المنطقة الزمنية، وقوانين الكيانات الإقليمية في الإصدار الأولي لهذا البرنامج".
كما أوضحت أنه "إذا اختارموظف ما موقعا ليس بالقرب من مكتب "سبوتيفاي"، فسوف تدعمه بعضوية مساحة عمل مشتركة إذا أراد العمل من مكتب".
تأتي مبادرة "سبوتيفاي" التي تحمل اسم "العمل من أي مكان" في أعقاب إعلان عملاق الحوسبة السحابية "سيلزفورس" أنها ستمنح موظفيها خيار العمل في الغالب من المنزل من الآن فصاعدا، وكذلك منحها للعمال مزيدا من المرونة حول جداولهم اليومية للعناية بأطفالهم أو الاهتمام بأمورهم الشخصية.
وكانت العشرات من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك "فيسبوك" و"مايكروسوفت" سمحت لموظفيها بشكل دائم بميزة العمل عن بعد في عصر "كورونا".
المصدر: سبوتنيك
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