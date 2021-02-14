تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "واتسآب".. ربط 4 أجهزة بحساب واحد!

Lebanon 24
14-02-2021 | 09:00
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تستعد الشركة المسؤولة عن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" لإطلاق ميزة "دعم الأجهزة المتعدّدة" التي تتيح لمستخدمي التطبيق ربط ما يصل لـ4 أجهزة بحساب "واتسآب" واحد فقط.
وبحسب ما ذكر موقع "مز مز"، فقد احتوى الإصدار التجريبي من "واتسآب" الذي يحمل رقم الإصدار 2.21.30.16، ميزة جديدة تدعى "إلغاء ربط الأجهزة المتصلة"، والتي تلغي ربط حساب المستخدم على "واتسآب" بالأجهزة المتصلة.

ويعمل القيمون على "واتسآب" على نوعين مختلفين من الأجهزة المتعددة، أحدهما للويب والأخرى للهواتف المحمولة، وهي عكس الميزة المتوفرة حالياً والتي تقيّد مستخدمي "واتسآب" من الوصول إلى حساباتهم وتسجيل الدخول من خلال سطح المكتب إلا من خلال إلى ربط الهاتف بالإنترنت في نفس الوقت لاستخدام الخدمة على جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.
كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التشغيل المتزامن لتطبيق "واتسآب" على أجهزة متعددة، والقيام بالمحادثات والفيديوهات المختلفة بدون الحاجة لاتصال الإنترنت عبر هاتفك الرئيسي، الميزة الأخرى متعددة الأجهزة التي يعمل عليها "واتسآب"، هي إمكانية توصيل ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة.
 
 
المصدر: مزمز
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