تكنولوجيا وعلوم

تحديثات لـ"محرر الفيديو" على تطبيق "غوغل فوتوز"!

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:00
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أطلقت شركة "غوغل" عدداً من التحديثات لعشاق مقاطع الفيديو المتنوعة على تطبيقها "غوغل فوتوز"، بحسب ما كشفت تقارير تقنية عالمية.
 
وبحسب ما نقل موقع "مز مز"، عن موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، فإنّ تطبيق "غوغل فوتوز" للصور، طرح رسمياً تحديثاً جديداً يضيف عدداً كبيراً من المهام لـ"محرر الفيديو" داخل التطبيق.
 
وبحسب الموقع، فإنّ ذلك التحديث يؤكد التسريبات السابقة بإجراء "غوغل" تحديثات في خيارات تعديل الفيديو، بإضافة عدد كبير من الأدوات الجديدة.
 
وتتضمن تلك الأدوات الجديدة التي أضافتها "غوغل" لتطبيقها للصور، خيارات جديدة للقص وتغيير المنظور، وعدداً من التعديلات الدقيقة مثل السطوع والتباين والتشبع والدفء، كما أضافت الشركة عدداً من المرشحات المدمجة.
 
وفي السابق، وكان "محرر الفيديو" في تطبيق "غوغل" يسمح فقط بقص طول الفيديو، وتدوير المحتوى الخاص بالمستخدم.
 
كما منحت "غوغل" أيضاً المشتركين في خدمة "غوغل وان" خيارات إضافية لتحرير الصور ومقاطع الفيديو، والتي كانت حصرية حتى وقت قريب لأصحاب هواتف "بيكسل"، التي تتضمن خواص للتعلم الآلي لتعتيم الخلفيات وإضافة الإضاءة على الوجوه في الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة. و
 
لكن للحصول على تلك الخيارات ينبغي أن تكون الهواتف أو الحواسيب اللوحية التي يمتلكها مستخدم "غوغل فوتوز" تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 8" وبها ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت على الأقل.
 
 

المصدر: مزمز
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