"شاومي" تطلق حاسوبها "RedmiBook Pro" قريباً.. إليكم مواصفاته!

تستعدّ شركة "شاومي" الصينية، للإعلان عن حاسوب "RedmiBook Pro" خلال حدث رسمي في سيكون في 25 شباط الحالي.

وبحسب ما ذكر موقع "مز مز"، فقد أكد حساب "Mi NoteBook Weibo" الرسمي، إطلاق الكمبيوتر الجديد في 25 شباط، وكان الحساب شارك في السابق العديد من الصور التي تكشف بعض ميزات الجهاز المرتقب.

ووفقاً للتسريبات السابقة، فمن المتوقع أن يأتي جهاز "RedmiBook Pro" بحجم 15 بوصة، كما يدعم الجهاز الجيل 11 من معالجات إنتل وسيتم تشغيله بواسطة معالج من سلسلة "Tiger Lake H35" رباعي الأنوية بقدرة 35 واط.



كما يضم الجهاز كارت الشاشة "Iris Xe"، على أن ترتكز وحدة المعالجة على دقة تصنيع 10 نانومتر، مع كارت الشاشة "Nvidia GeForce MX450".

وسيأتي "RedmiBook Pro" بتصميم معدني بالكامل بلمسة نهائية جديدة تمنحه إحساسًا متميزًا، وسيحتوي الكمبيوتر المحمول أيضًا على لوحة مفاتيح كاملة الحجم بإضاءة خلفية. وسيضم جهاز "RedmiBook Pro"، منفذ "USB-C" ومنفذ "HDMI" بالحجم الكامل.

وكشفت بعض التسريبات التي نشرت عبر قاعة بيانات "Geekbench"، أن الجهاز ينطلق بذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام، كما يأتي بكاميرا "webcam" مدمجة.

وتخطط "شاومي" لإطلاق إصدار مميز برقاقات "AMD"، وهو الذي يعرف بجهاز "RedmiBook Pro 15S"، على أن يضم الجهاز رقاقات "Ryzen 5 5600H"، أو "Ryzen 7 5800H".