هاتف جديد قابل للطي

تمثل الهواتف القابلة للطي ميدانا تتنافس فيه الشركات المنتجة للأجهزة المتحركة ومنها شركة "فيفو" الصينية.وكشف موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية، أن "فيفو" قد طوّرت براءة اختراع لهاتف قابل للطي، يأتي بتصميم غريب، ويدعم شاشة تمتد للجزء الخلفي من الجهاز.وتقدمت "فيفو" ببراءة اختراعها للإدارة الوطنية الصينية للملكية إلى جانب رسومات تظهر تصميم الهاتف الذكي الجديد من مختلف الجوانب.وتشير براءة الاختراع إلى عزم "فيفو" إضافة 5 كاميرات على الجزء الخلفي لهاتفها القابل للطي، بالإضافة إلى فلاش "إل إي دي".