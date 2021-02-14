تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد قابل للطي

Lebanon 24
14-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-793795-637489081807878164.jpg
Doc-P-793795-637489081807878164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمثل الهواتف القابلة للطي ميدانا تتنافس فيه الشركات المنتجة للأجهزة المتحركة ومنها شركة "فيفو" الصينية.


وكشف موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية، أن "فيفو" قد طوّرت براءة اختراع لهاتف قابل للطي، يأتي بتصميم غريب، ويدعم شاشة تمتد للجزء الخلفي من الجهاز.

وتقدمت "فيفو" ببراءة اختراعها للإدارة الوطنية الصينية للملكية إلى جانب رسومات تظهر تصميم الهاتف الذكي الجديد من مختلف الجوانب.

وتشير براءة الاختراع إلى عزم "فيفو" إضافة 5 كاميرات على الجزء الخلفي لهاتفها القابل للطي، بالإضافة إلى فلاش "إل إي دي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-02-14
15:00 | 2021-02-14
12:00 | 2021-02-14
09:00 | 2021-02-14
06:00 | 2021-02-14
23:00 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website