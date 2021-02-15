إليكم أفضل تطبيقات تنظيف الهاتف من الفيروسات

كتب شادي عواد في "الجمهورية": في ظل الاستخدام المُتزايد للانترنت من الهواتف الأجهزة المحمولة، أصبح من الضروري أيضاً استخدام تطبيقات حماية موثوقة تجنّبكم الوقوع في فَخ القراصنة والمواقع والبرمجيات الخبيثة.

يمتلك كل مستخدم القدرة على تحميل الأفلام والتطبيقات والمستندات والملفات والصوَر على هاتفه. لكنه للأسف تكون بعض عمليات التحميل في حالات عديدة من مصادر ومواقع غير موثوق منها، قد تحتوي بداخلها على «كودات» خبيثة تعمل على سرقة المعلومات من الهاتف. ولِتجنّب هذه المشكلة يمكن اللجوء إلى تطبيقات تصدّ وتنظّف الهاتف من الفيروسات. وهذه لائحة بأبرزها:

• ESET Mobile Security & Antivirus‏: يتميّز هذا التطبيق بمدى خفّة حجمه، إضافة إلى أنه يتلقى التحديثات باستمرار. لذلك هو متوافِق مع كافة أجهزة الأندرويد الضعيفة والمتوسطة والقوية، ومع كافة الإصدارات كذلك. ويعمل هذا التطبيق على حماية الهاتف من البرمجيات الخبيثة من خلال فحص جميع ملفات الهاتف وإخفاء عنوان «ip» الخاص بكم وبياناتكم أثناء تَصفّح الإنترنت. كذلك، هو يظهر رسائل قبل زيارة أي موقع توضِح ما إذا كان آمناً أم لا.

• 360 Security: يتميّز هذا التطبيق بأنه يحصل أيضاً على تحديثات دورية، ويعمل على كافة أجهزة أندرويد بكامل مواصفاتها. وهذا التطبيق موَجّه لحماية الخصوصية من خلال حماية الهاتف من الفيروسات إضافة إلى رصد الملفات المهملة التي يجب حَذفها لتسريع الهاتف وتوفير مساحة في الذاكرة يمكن استغلالها.

• Kaspersky Mobile Antivirus: هو تطبيق من شركة كاسبرسكي الشهيرة جداً في مجال برمجيات الحماية والأمان. ويتميز بتوفير حماية قوية من الفيروسات، وفحص التطبيقات العاملة في الخلفية والقدرة علي إيجاد الهاتف المسروق أو الضائع عبر تحديد مكانه بدقة عالية، والحماية من عمليات النصب والتصَيّد، إضافة إلى تصفية مواقع الإنترنت الخبيثة وحماية المستخدم عبر غَلقِها، الأمر الذي يوفّر حماية لخصوصية المستخدم أثناء تصَفّح الإنترنت. أما في حالة وجد فيروسات أو تطبيق يتجسّس عليكم على الهاتف، يقوم بغَلقه على الفور وإزالته نهائياً وحجب جميع عناوينه.

• AVG Antivirus Security: هو أحد أشهر التطبيقات العملاقة في مجال الحماية الإلكترونية، ويحتوي إضافة إلى ميزات فحص الهاتف وإزالة الفيروسات على العديد من المميزات التي مَكّنَته من الحصول على تلك الشهرة العملاقة وعدد التحميلات الكثيرة. فهو يقوم بفحص جميع التطبيقات والألعاب والملفات والإعدادات ويعمل على إيقاف العمليات غير الهامّة التي يقوم بها الهاتف في الخلفية لتسريع الهاتف وإطالة عمر البطارية. ويسمح التطبيق بقفله برمز «PIN» أو ببصمة الإصبع، ويحتوي على خاصية تَعقّب الهاتف عن طريق خرائط غوغل، إضافة إلى قدرته على إنشاء ملف سري يمكن حفظ الصور بداخله. كذلك يقوم التطبيق بفحص شبكات الواي فاي قبل الإتصال بها، لتحديد ما إذا كانت آمنة أم لا.