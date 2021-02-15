تكنولوجيا وعلوم

نيسان و"مشروع آبل السري".. الشركة اليابانية ترد

Lebanon 24
15-02-2021 | 15:00
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نفت شركة "نيسان موتورز" اليابانية، الإثنين، إجراء محادثات مع شركة آبل، في أعقاب تقرير أفاد بأن صانع  هاتف آيفون الشهير، اتصل بالشركة اليابانية في الأشهر الأخيرة بشأن شراكة لمشروعها الخاص بالسيارات الذكية.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلت إن الشركتين أجرتا مناقشات على مستوى أولي في مشروع آبل السري، وأنها تعثرت بسبب إحجام نيسان عن أن تصبح مجمّعا لسيارات تحمل علامة آبل التجارية، مضيفة أن المحادثات لم تتقدم إلى مستوى الإدارة العليا.

لكن متحدثة باسم نيسان قالت "لا نجري محادثات مع أبل" قبل أن تستدرك "ومع ذلك، فإن نيسان منفتحة دائمًا على استكشاف أوجه التعاون والشراكات لتسريع تحول الصناعة".

وتراجعت الأسهم في نيسان بحدة في التعاملات المبكرة بعد ظهر الاثنين، بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بارتفاع 1.4 في المئة لمؤشر نيكاي 225، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وقبل أيام أيضا، نفت شركتا "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية، و"كيا" التابعة لها جزئيا، إجراء محادثات مع

آبل بشأن مشروع شراكة لصناعة سيارات ذاتية القيادة، ردا على تقارير بهذا الصدد كانت قد نشرت مؤخرا.

وفي بيانين منفصلين قالت شركتا تصنيع السيارات: "نحن لا نجري محادثات مع شركة آبل بشأن تطوير السيارات ذاتية القيادة".

وتراجعت أسهم هيونداي  بنسبة 6.6 في المئة بينما بلغ تراجع "كيا" 14 في المئة.

وفي أوائل كانون الثاني، ارتفعت أسهم الشركتين بعد أن قالت هيونداي، إنها وآبل بصدد مناقشة مشروع إنتاج سيارات ذاتية القيادة.

ولم تعترف شركة آبل أبدًا بالمحادثات مع هيونداي حول بناء المركبات، ولم تكن متاحة للتعليق وفق وكالة رويترز.

وذكرت رويترز، في كانون الأول، أن شركة آبل تمضي قدمًا في تكنولوجيا السيارات المستقلة وتهدف إلى إنتاج سيارة يمكن أن تتضمن تقنية بطاريات خاصة بها، في وقت مبكر من عام 2024.
المصدر: الحرة
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