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تكنولوجيا وعلوم
بالأسماء.. إجراء هام من تويتر في هذه الدول العربية
Lebanon 24
15-02-2021
|
12:00
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أعلنت شركة "تويتر" أنها ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، بتوثيق حسابات كبار المسؤولين الحكوميين وحسابات تابعة لكيانات إعلامية تابعة للدولة في مصر والسعودية والإمارات و13 دولة أخرى.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن توثيق الحسابات سيسري أيضا على كندا، كوبا، الإكوادور، ألمانيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، اليابان، صربيا، إسبانيا، تايلاند وتركيا.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتوثيق المعلومات المنشورة عبر المنصة، وقد بدأت بعد حظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "لتحريضه على اقتحام الكونغرس"، ما تسبب في أعمال شغب واسعة في 6 كانون الثاني الماضي.
وأضافت: "في آب 2020 قمنا بتوسيع تصنيفات الحسابات إلى فئتين إضافيتين: حسابات كبار المسؤولين الحكوميين، وحسابات تابعة لكيانات إعلامية تابعة للدولة. تضمن هذا الإجراء الأولي حسابات من دول ممثلة في الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وتابعت: "بعد تلقي التعليقات على هذا الإجراء الأولي، سنقوم يوم الأربعاء 17 شباط بتوسيع هذه التصنيفات لتشمل حسابات من مجموعة الدول السبع (G7)، وغالبية الدول التي تستخدم "تويتر" في عمليات المعلومات المرتبطة بالدولة، وسنطبق أيضا التصنيفات على الحسابات الشخصية لرؤساء الدول في هذه البلدان".
ولفتت إلى أنها ستعمل على تطبيق علامات التوثيق على الكيانات الإعلامية التابعة للدولة في بلدان المرحلة الثانية، كما ستواصل توسيع التصنيفات إلى بلدان إضافية لاحقا وتتطلع إلى توفير تحديثات إضافية مع تبلور هذه الخطط.
المصدر: وكالات
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