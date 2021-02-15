تكنولوجيا وعلوم

تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2021 | 18:00
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كشفت تقارير صحافية عالمية عن بعض المواصفات الخاصة بهاتف "آيفون" المرتقب، الذي ستتباهى به شركة "آبل" الأميركية في عام 2021 الحالي.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، فإنّ "آبل" تجهّز الجيل التالي من هواتف "آيفون" لكي تعمل شاشته بشكل دائم.
 
واستعانت "آبل" في هذا المجال بشاشة من نوع "إل تي بي أو" التي تعني "شاشات أوكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة"، الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتزاً، وفقاً للتقرير.

وستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات بدون أن أي إدخال بالإضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تماماً كما هي موجودة في بعض هواتف "أندرويد".

كما ستدخل "آبل" عدداً من التحسينات في كاميرا "آيفون"، التي ستكون فائقة الاتساع، وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، والمتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات في هواتف "آيفون".
 
وستجمع هواتف "آيفون" الجديدة بين تقنتي فتح قفل الشاشة "فيس آي دي" للتعرف إلى الوجه، وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.
 
المصدر: سبوتنيك

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