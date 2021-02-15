تحديث جديد من "Fitbit" لساعة "Charge 4" الذكية.. بمميزات صحية!

كشفت تقارير تقنية عالمية أنّ شركة "Fitbit" بدأت في دفع تحديث جديد لساعة "Charge 4" الذكية، والذي يأتي بمزيد من المميزات الصحية للمستخدمين.



وبحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج"، فإنّ تحديثاً جديداً من "Fitbit" ينطلق لبعض إصدارات الشركة من الساعات الذكية، حيث يتيح لمستخدمي ساعة "Charge 4" الذكية الآن نظام جديد للبيانات الصحية الخاصة بالمستخدمين، حيث يتاح نظام المعلومات لقاعدة أكبر من المستخدمين.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود"، فقد إستحوذت "غوغل" على شركة Fitbit خلال الفترة الماضية، وبدأت "غوغل" بعد إنتهاء عملية الإستحواذ في تعزيز برمجيات إصدارات الشركة من الساعات الذكية، وذلك من خلال تحديثات جديدة تقدم من خلالها الشركة مزيد من المميزات للمستخدمين.

وفي التحديث الجديد قدمت "Fitbit" لمستخدمي ساعة "Charge 4" الذكية ميزة الوصول إلى بيانات نسبة الأوكسجين في الدم عبر شاشة الساعة الذكية، حيث إقتصر الوصول لهذه البيانات في السابق على تطبيق "sleep"، كما يجلب التحديث بيانات حرارة الجلد التي تقدم للمرة الأولى لمستخدمي ساعة "Charge 4".



أيضاً يدعم التحديث مستخدمي ساعات "Charge 4" و"Versa 2" و"Inspire 2" الذكية الوصول إلى ميزة "Health Metrics" التي قدمت في السابق بشكل حصري للمشتركين في الخدمة المميزة.



كما تعمل لوحة المعلومات على عرض معدل التنفس أثناء النوم، والتغير في معدل ضربات القلب خلال فترة زمنية محددة، كما تتوسع الشركة بميزة تخطيط القلب "EKG" في أسواق جديدة مثل كندا ونيوزيلندا، كما تم معالجة المشاكل التي ظهرت في ميزة تخطيط القلب لدى بعض من مستخدمي ساعة "Sense" الذكية.