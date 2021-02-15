تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد من "Fitbit" لساعة "Charge 4" الذكية.. بمميزات صحية!

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-794017-637489838222133406.jpg
Doc-P-794017-637489838222133406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير تقنية عالمية أنّ شركة "Fitbit" بدأت في دفع تحديث جديد لساعة "Charge 4" الذكية، والذي يأتي بمزيد من المميزات الصحية للمستخدمين.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج"، فإنّ تحديثاً جديداً من "Fitbit" ينطلق لبعض إصدارات الشركة من الساعات الذكية، حيث يتيح لمستخدمي ساعة "Charge 4" الذكية الآن نظام جديد للبيانات الصحية الخاصة بالمستخدمين، حيث يتاح نظام المعلومات لقاعدة أكبر من المستخدمين.
 
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود"، فقد إستحوذت "غوغل" على شركة Fitbit خلال الفترة الماضية، وبدأت "غوغل" بعد إنتهاء عملية الإستحواذ في تعزيز برمجيات إصدارات الشركة من الساعات الذكية، وذلك من خلال تحديثات جديدة تقدم من خلالها الشركة مزيد من المميزات للمستخدمين.
 
وفي التحديث الجديد قدمت "Fitbit" لمستخدمي ساعة "Charge 4" الذكية ميزة الوصول إلى بيانات نسبة الأوكسجين في الدم عبر شاشة الساعة الذكية، حيث إقتصر الوصول لهذه البيانات في السابق على تطبيق "sleep"، كما يجلب التحديث بيانات حرارة الجلد التي تقدم للمرة الأولى لمستخدمي ساعة "Charge 4".

أيضاً يدعم التحديث مستخدمي ساعات "Charge 4" و"Versa 2" و"Inspire 2" الذكية الوصول إلى ميزة "Health Metrics" التي قدمت في السابق بشكل حصري للمشتركين في الخدمة المميزة.

كما تعمل لوحة المعلومات على عرض معدل التنفس أثناء النوم، والتغير في معدل ضربات القلب خلال فترة زمنية محددة، كما تتوسع الشركة بميزة تخطيط القلب "EKG" في أسواق جديدة مثل كندا ونيوزيلندا، كما تم معالجة المشاكل التي ظهرت في ميزة تخطيط القلب لدى بعض من مستخدمي ساعة "Sense" الذكية.
 
 
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-02-15
18:00 | 2021-02-15
15:00 | 2021-02-15
12:00 | 2021-02-15
09:00 | 2021-02-15
06:00 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website