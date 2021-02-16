يستغل خوف الناس..."الويب المظلم" يبيع لقاحات كورونا بطريقة وهمية

امتلأ "الإنترنت المظلم" بعروض معدات الوقاية واختبارات كوفيد-19" المزيفة، والآن، انتقل المجرمون إلى التسويق للقاحات كورونا، مستفيدين من الخوف والندرة في جميع أنحاء العالم.



وتشير التقارير إلى أنه بيعت لقاحات "كوفيد-19" الوهمية على شبكة الويب المظلم، وسجلت المبيعات ارتفاعا بمعدل ينذر بالخطر.

وتهدف الشبكة المظلمة إلى ربط المشترين المجهولين ببائعين مجهولين. مع أمل الملايين من الناس في الحصول على لقاح "كوفيد-19".





وارتفع متوسط سعر اللقاح المباع بشكل غير قانوني من 250 دولارا (180 جنيها إسترلينيا) إلى 500 دولار- 1000 دولار (360 جنيها إسترلينيا - 720 جنيها إسترلينيا)، وفقا لشركة Check Point Software.



وأشارت شركة حلول الأمن السيبراني إلى أنه خلال بحثها، توصلت إلى عرض عبر الإنترنت المظلم لشراء لقاح صيني بقيمة 750 دولارا ولم يُسمح لها بالدفع إلا بعملة البيتكوين.



وبعد تقديم الطلب ببضعة أيام، قال البائع إنه تم شحنه، ولكن لم يقع تسليم اللقاح مطلقا، وتم حذف حساب البائع. ومن دون أي رقابة أبوية، قد يكون الوصول إلى الويب المظلم سهلًا على المراهقين، ما يجعل الأمر أكثر خطورة عندما يدّعي البائعون بيع اللقاحات.وارتفع متوسط سعر اللقاح المباع بشكل غير قانوني من 250 دولارا (180 جنيها إسترلينيا) إلى 500 دولار- 1000 دولار (360 جنيها إسترلينيا - 720 جنيها إسترلينيا)، وفقا لشركة Check Point Software.وأشارت شركة حلول الأمن السيبراني إلى أنه خلال بحثها، توصلت إلى عرض عبر الإنترنت المظلم لشراء لقاح صيني بقيمة 750 دولارا ولم يُسمح لها بالدفع إلا بعملة البيتكوين.وبعد تقديم الطلب ببضعة أيام، قال البائع إنه تم شحنه، ولكن لم يقع تسليم اللقاح مطلقا، وتم حذف حساب البائع.

واستفاد مجرمو الإنترنت من الوباء مع ارتفاع مبيعات اللقاح بنسبة 400% منذ كانون الأول 2020.



