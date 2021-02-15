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تكنولوجيا وعلوم
25 مليون شخص يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد العربي
Lebanon 24
15-02-2021
|
23:00
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أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق وهو مؤسسة غير حكومية، أن 25 مليون عراقي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
وكتب المركز في بيان صحفي: "هناك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) هذا العام مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف أن "عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 25 مليون مستخدم نشط بزيادة 4 ملايين مستخدم عن العام الماضي طبقا لآخر إحصائية لمؤسستي Hootsuite و We are social المتخصصتين".
وأشار المركز إلى "وجود 20 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و13 مليون مستخدم نشط على انستجرام، و11.25 مليون مستخدم على سناب شات، و1.30 مليون مستخدم لتويتر، و1.20 مستخدم لشبكة لينكدان بالإضافة إلى17 مليون مستخدم لفيسبوك ماسنجر".
وتابع أن "عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العراق وصل الى 30.52 مليون مستخدم بحلول عام 2021 بزيادة 700 ألف مستخدم عن العام الماضي".
وعزا المركز "الزيادة الحاصلة في أعداد مستخدمي كل المنصات يعود إلى تداعيات جائحة كورونا والإغلاق والحظر الذي شهده العراق لمواجهة هذه الأزمة وتحول عمليات البيع والشراء والدراسة والعمل وغيرها إلى وسائل الاتصال الاجتماعي".
وتبلغ النسمة السكانية في العراق 40 مليون نسمة وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط العراقية.
المصدر: روسيا اليوم
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