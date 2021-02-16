بعد الجدل.. استخدم تليغرام وراع الخصوصية!





وتتطلب تطبيقات التراسل الفوري رقم هاتفك لإنشاء حساب، كما تصل إلى جهات الاتصال الخاصة بك عند التسجيل حتى تتمكن من التواصل معها، ولكن تطبيق تيليجرام يتميز بأنه يمكنك استخدامه دون مشاركة أي من جهات الاتصال الخاصة بك، وسيظل يسمح لك بإضافة مستخدمين، ويمكن للآخرين العثور عليك أيضًا بسهولة وذلك من خلال (اسم المستخدم) User Name الخاص بك، حيث يمكنك استخدامه للتواصل وإضافة الأشخاص الجدد بدلًا من رقم هاتفك.



فيما وبشكل افتراضي، يقوم تطبيق تيليغرام بمزامنة جهات الاتصال الخاصة بك مع خوادمه، وعند انضمام جهة اتصال جديدة للتطبيق، ستتلقى إشعارًا بذلك، وستعرف جهة الاتصال أيضًا أنك تستخدم التطبيق.



لذلك إذا كنت تريد حماية خصوصية هويتك، فيمكنك إيقاف ميزة مزامنة جهات الاتصال، وسيستمر تيليغرام في العمل كما هو معتاد. ويمكنك أيضًا إضافة المستخدمين الجدد من خلال (اسم المستخدم) الخاص بهم، أو يمكنك إنشاء جهة اتصال منفصلة في التطبيق.



أولًا، كيفية إيقاف مشاركة جهات الاتصال مع تطبيق تيليغرام في أندرويد: يعتبر تطبيق "تيليغرام Telegram" المنافس الأكبر لتطبيق واتساب لسنوات حتى قبل الجدل الذي أُثير خلال الشهر الماضي حول تحديث واتساب لساسية الخصوصية الخاصة به، حيث يقدم تطبيق تيليغرام – الذي زاد عدد مستخدميه خلال الشهر الماضي وتخطى 500 مليون مستخدم شهريًا – الكثير من الميزات التي تجعله بديلًا أقوى لواتساب.وتتطلب تطبيقات التراسل الفوري رقم هاتفك لإنشاء حساب، كما تصل إلى جهات الاتصال الخاصة بك عند التسجيل حتى تتمكن من التواصل معها، ولكن تطبيق تيليجرام يتميز بأنه يمكنك استخدامه دون مشاركة أي من جهات الاتصال الخاصة بك، وسيظل يسمح لك بإضافة مستخدمين، ويمكن للآخرين العثور عليك أيضًا بسهولة وذلك من خلال (اسم المستخدم) User Name الخاص بك، حيث يمكنك استخدامه للتواصل وإضافة الأشخاص الجدد بدلًا من رقم هاتفك.فيما وبشكل افتراضي، يقوم تطبيق تيليغرام بمزامنة جهات الاتصال الخاصة بك مع خوادمه، وعند انضمام جهة اتصال جديدة للتطبيق، ستتلقى إشعارًا بذلك، وستعرف جهة الاتصال أيضًا أنك تستخدم التطبيق.لذلك إذا كنت تريد حماية خصوصية هويتك، فيمكنك إيقاف ميزة مزامنة جهات الاتصال، وسيستمر تيليغرام في العمل كما هو معتاد. ويمكنك أيضًا إضافة المستخدمين الجدد من خلال (اسم المستخدم) الخاص بهم، أو يمكنك إنشاء جهة اتصال منفصلة في التطبيق.أولًا، كيفية إيقاف مشاركة جهات الاتصال مع تطبيق تيليغرام في أندرويد:

إذا كنت تستخدم جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد؛ يمكنك إيقاف مزامنة جهات الاتصال في تطبيق تيليغرام بسهولة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:



• انتقل إلى تطبيق تيليغرام في هاتفك.

• اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الزاوية اليمنى.

• اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (جهات الاتصال) Contacts، ثم اضغط على زر التبديل المجاور لخيار (مزامنة جهات الاتصال) Sync Contacts.

• الآن، سيتوقف تطبيق تيليغرام عن مزامنة جهات الاتصال الجديدة، لكن جهات الاتصال التي تمت مزامنتها بالفعل ستظل متاحة في خوادم التطبيق.

• لحذف جهات الاتصال التي تمت مزامنتها مع التطبيق، اضغط على خيار (حذف جهات الاتصال المتزامنة) Delete Synced Contacts.

• اضغط على خيار (حذف) Delete الذي يظهر لك في الرسالة المنبثقة، لتأكيد اختيارك.



وبمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة، ستجد أن تيليغرام قد حذف جميع جهات الاتصال الخاصة بك المحفوظة في خوادمه، وعندما تذهب إلى قسم (جهات الاتصال) مرة أخرى في الإعدادات ستجده فارغًا.

ثانيًا، كيفية إيقاف مشاركة جهات الاتصال مع تيليغرام في آيفون:

• افتح تطبيق تيليغرام في آيفون.

• اضغط على علامة التبويب (الإعدادات) Settings الموجودة في أسفل الشاشة.

• اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (إعدادات البيانات) Data Settings، ثم اضغط عليه.

• اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (مزامنة جهات الاتصال) Sync Contacts، لإيقاف مزامنة جهات الاتصال الجديدة مع التطبيق.

• لحذف جهات الاتصال التي تمت مزامنتها مع التطبيق، اضغط على خيار (حذف جهات الاتصال المتزامنة) Delete Synced Contacts.

• اضغط على خيار (حذف) Delete، لتأكيد اختيارك.