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تكنولوجيا وعلوم
تسريبات جديدة عن "آيفون" القابل للطي.. وموعدان متوقّعان لإطلاقه!
Lebanon 24
16-02-2021
|
18:00
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كشفت تقارير تقنية عن معلومات جديدة بشأن هاتف "آيفون" القابل للطي، الذي تجهزه شركة "آبل" الأميركية العملاقة.
وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن تسريبات نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، فإنّ الهاتف القابل للطي تطوره الشركة الأميركية منذ عام 2017، وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه، بحسب مصادر داخل "آبل".
كما توقعت مصادر "آبل" أيضاً أن يتم إطلاق هاتف "آيفون" القابل للطي العام المقبل 2022، وقد يتأخر حتى عام 2023.
وسيشبه هاتف "آيفون" القابل للطي الشكل الصدفي، الذي ظهر في هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فليب".
كما ستبلغ أبعاد هاتف "آيفون" القابل للطي ما بين 7.3 و7.6 بوصة.
وتوقعت المصادر أيضاً أن يكون إطلاق هاتف "آيفون" القابل للطي متزامنا مع إطلاقها نظارات للواقع الافتراضي المعزّز وسيارات ذاتية القيادة، ويمكن أن تخلق تقنيات يمكنها أن تجمع بين تلك الأجهزة مع بعضها البعض.
المصدر: سبوتنيك
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