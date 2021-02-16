شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!

إستعرض مقطع فيديو نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت فتح الصندوق لطائرة "drone" الرباعية الجديدة "DJI FPV"، كما ظهرت الطائرة بتصميم كامل قبل الإعلان الرسمي المتوقع في شهر آذار المقبل.
وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" نقلاً عن موقع "ذا فيرج"، فإنّ شركة "DJI" تستعد لإطلاق إصدار جديد من طائرات "drone" بعنوان "DJI FPV"، ويكشف مقطع الفيديو عن تفاصيل مواصفات وتصميم نموذج للطائرة الرباعية، كما يكشف عن عبارة "نموذج غير مخصص للبيع"، و"عرض تجريبي"، بينما يظهر الغلاف الخارجي لصندوق التغليف عن الطائرة مع وحدة التحكم.
وتتميز طائرة "DJI FPV" بكاميرات واضحة في واجهة الطائرة، كما تضم مستشعرات لتجنب العقبات والعوائق أثناء الطيران، أيضاً تضم الطائرة كاميرة رئيسية مثبتة في الجزء العلوي من إطار الطائرة.
وتأتي البطارية في "DJI FPV" بتصميم مستطيل وطويل في الجزء الخلفي من الطائرة، كما تتضمن عدة الطائرة كاملة قاعدة شحن، وشاحن، أيضاً تتميز وحدة التحكم بتصميم جديد يحاكي لوحة التحكم في الألعاب، حيث تضم وحدة التحكم مقابض بتصميم منحوت ومستقل لكل يد، مع مشغلات في الجهة الخلفية، وعصا تحكم قابلة للإنفصال.
كما تأتي نظارة "V2" الجديدة في محتوى الصندوق بوزن أخف من الإصدار السابق الذي قدم خلال 2019، أيضاً تتميز بتصميم جلدي ناعم لتجربة أفضل عند إرتداء النظارة، لذا نترقب إعلان "DJI" بشكل رسمي عن موعد إطلاق هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.