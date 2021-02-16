شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!

إستعرض مقطع فيديو نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت فتح الصندوق لطائرة "drone" الرباعية الجديدة "DJI FPV"، كما ظهرت الطائرة بتصميم كامل قبل الإعلان الرسمي المتوقع في شهر آذار المقبل.

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" نقلاً عن موقع "ذا فيرج"، فإنّ شركة "DJI" تستعد لإطلاق إصدار جديد من طائرات "drone" بعنوان "DJI FPV"، ويكشف مقطع الفيديو عن تفاصيل مواصفات وتصميم نموذج للطائرة الرباعية، كما يكشف عن عبارة "نموذج غير مخصص للبيع"، و"عرض تجريبي"، بينما يظهر الغلاف الخارجي لصندوق التغليف عن الطائرة مع وحدة التحكم.