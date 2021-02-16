هواوي تُطلق الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T10 في لبنان

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T10، وهو جهاز لوحي جديد من الفئة المتوسطة ينضم إلى سلسلة الأجهزة اللوحية HUAWEI MatePad T. ويتميز جهاز HUAWEI MatePad T10 بشاشة كبيرة بمقاس 9.7 بوصة وقدرات صوتية قوية ليوفر تجربة ترفيهية تفاعلية متعددة الوسائط تلبي تطلعات جميع المستهلكين.وتم تصميم أحدث الأجهزة اللوحية من هواوي ليكون قوياً ويسهل حمله ونقله وهو يحتوي على معالج فائق الأداء ثماني النواة وبطارية ضخمة مع تصميم هيكل رقيق ومريح للمستخدمين ليتمكنوا من الاستمتاع بتجربة الترفيه أينما ذهبوا. أما نظام التشغيل EMUI 10.1 على الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T 10 فيوفر مجموعة واسعة من المزايا الذكية والعائلية التي ترتقي بتجربة المستخدم، نذكر منها ركن الأطفال Kids Corner ووضع حماية العينين وخاصية تشغيل التطبيقات المتعدّدة HUAWEI APP Multiplier مما يجعله خياراً مذهلاً للعائلات والأطفال.يتميز الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T10 بشاشة مقاس 9.7 بوصة عالية الوضوح بتناسب 16:10، مما يوفر مساحة عرض واسعة لتجربة مشاهدة غامرة ومثيرة. كما يوفر مكبرا الصوت الضخمان على الجانبين صوتاً عالي الجودة، وقد تمت ترقيتهما باستخدام برنامج HUAWEI Histen 6.1 الذي يضيف ميزة دعم الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد9.1-channel 3D مع خاصية تضخيم صوت الجهير Bass Booster وخيارات إضافية للتكوين للحصول على تجربة خاصة تلبي احتياجات كل مستخدم. ويزن الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad T10 450 جراماً فقط ويمكن الإمساك به وحمله بسهولة مع الغطاء الخلفي المعدني الأزرق الخفيف والحواف المنحنية المريحة التي تضمن سهولة الإمساك بالجهاز.يعتمد الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T10 على مجموعة شرائح Kirin 710A التي تتضمن معالج ثماني النواة يوفر أداءً متقدماً وكفاءة بطارية لإنجاز المهام الأساسية. ويعمل نظام EMUI 10.1 على جهاز HUAWEI MatePad T 10 مع مجموعة الشرائح لتقديم تجربة مستخدم سهلة وانسيابية للغاية مع مجموعة من الميزات الذكية المدمجة التي تقدم المزيد من التنوع للجهاز اللوحي، بما في ذلك خاصية تشغيل التطبيقات المتعدّدة HUAWEI APP Multiplier، التي توفر شاشة ذكية مقسمة للتطبيق الواحد للاستفادة الكاملة من الاتجاه الأفقي.لحماية عيني المستخدم أثناء الاستخدام لفترات طويلة ومتواصلة، يأتي جهاز HUAWEI MatePad T10 مزوداً بوضع راحة العينين Eye Comfort المعتمد من مؤسسة TÜV Rheinland والذي يعمل على فلترة الضوء الأزرق الضار. بالإضافة إلى ذلك، يمتاز الجهاز اللوحي الجديدHUAWEI MatePad T10 أيضاً بخصائص أخرى مهمة للأهل مثل ركن الأطفال Kids Corner الذي يضمن توفير بيئة آمنة للصغار عند استخدامهم الجهاز اللوحي في أوقات الفراغ. وركن الأطفال Kids Corner هو عبارة عن مساحة افتراضية تحتوي على العديد من إعدادات الرقابة الأبوية للأهل لتخصيص تجربة الاستخدام بحيث تناسب أطفالهم. وتلقائياً يأتي ركن الأطفال Kids Corner مزوداً بمسجل وكاميرا وتطبيق رسم للأطفال والعديد من الوسائط الترفيهية وهو مكان يمكن للوالدين من خلاله مشاركة محتوى الوسائط المتعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو مع أطفالهم. ويمكن للأهل بسهولة تامة وعبر قائمة الإعدادات إضافة التطبيقات والمحتوى الذي يسمحون لأطفالهم بالوصول إليه وتعيين حدود زمنية للاستخدام.هذا وتساعد تنبيهات وضعية الجسم والطرق الوعرة Posture and bumpy road alerts على إشعار الأطفال حين لا يستخدمون الجهاز اللوحي بالشكل الأمثل، بل أنها قد توقف الجلسة مؤقتاً إذا استمر الوضع الضار. كذلك يتوفر وضع الكتاب الإلكتروني eBook في ركن الأطفال. وعند تفعيله، يقوم الجهاز اللوحي بضبط الألوان المعروضة على الشاشة ليقدم تجربة قراءة تشبه الكتب الورقية.يتوفر الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T10 باللون الأزرق Deepsea Blue مع ذاكرة RAM 2 جيجابايت +مساحة تخزين 32 جيجابايت.