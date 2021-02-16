تكنولوجيا وعلوم

ميتسوبيشي تطلق الجيل الرابع من "أوتلاندر"

Lebanon 24
16-02-2021 | 21:00
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أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن بدء إنتاج الجيل الرابع من سلسلة "أوتلاندر" كروس أوفر في مصنعها بمدينة أوكازاكي.
 
وسيفترض أن يرفع الستار عن الطراز الجديد اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم إرسال الدفعة الأولى من السيارات.

وقد تم تطوير المنصّة المبتكرة التي ستبنى عليها "أوتلاندر" الجديدة بواسطة شركات "رينو" و"ميتسوبيشي" و"نيسان". يحتوي الطراز الجديد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر بقدرة 184 حصانا وعلبة تغيير السرعات، وسوف يكون الدفع أمامياً أو رباعياً. وستكون هناك نسخة "مختلطة" من هذا الطراز في بعض البلدان.

ومن المزمع أن تبدأ مبيعات "أوتلاندر" في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، وبعد مرور بعض الوقت، سيطرح الجيل الرابع من الكروس أوفر في أسواق البلدان الأخرى، وبالنسبة لروسيا، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذا الطراز في مصنع ميتسوبيشي بمدينة "كالوغا" الروسية.
المصدر: روسيا اليوم
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