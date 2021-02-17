هواوي تعيّن جيان وانغ رئيساً تنفيذياً جديداً لهواوي في الأردن ولبنان لتعزيز الاقتصاد الرقمي

سيشرف جيان وانغ (إيثان) على تنمية أعمال هواوي في الأردن ولبنان وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية وبناء النظام الإيكولوجي للمواهب التقنية

بيروت، لبنان، 17فبراير 2021: أعلنت شركة هواوي الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية عن تعيين جيان وانغ (إيثان) في منصب المدير التنفيذي لهواوي في الأردن ولبنان، ليشرف على أعمال الشركة في كلا الدولتين. ويأتي تعيين جيان في إطار الجهود المتواصلة لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز أعمال هواوي في الأردن ولبنان على حد سواء.

وسيعمل إيثان وانغ من خلال منصبه الجديد على تعزيز مكانة هواوي كشركة رائدة في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات وتنفيذ استراتيجيتها الشاملة من خلال توفير الحلول التقنية الرائدة إلى شركات الاتصالات والمؤسسات والمساهمة في تنمية القطاع التقني في الأردن ولبنان. كما سيشرف وانغ على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الرؤى الحكومية وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، وإدارة المبادرات الاجتماعية للشركات للمساهمة في تنمية المواهب التقنية في البلدين.

وقال تشارلز يانغ، رئيس هواوي في الشرق الأوسط في تعليقه على تعيين وانغ: "حقق وانغ نجاحاً كبيراً على مدار فترة عمله الطويلة في هواوي وأثبت جدارته في قيادة الموظفين وإنجاز المشاريع بمنتهى الأمانة والتفاني. ونحن نقدّر دوره المهم في تنفيذ أعمالنا في الشرق الأوسط ونثق بأنه سيواصل جهوده لتعزيز مكانة هواوي وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الأردن ولبنان".

من جانبه قال إيثان وانغ، الرئيس التنفيذي لهواوي في الأردن ولبنان: "يسعدني أن أشرف على أعمال هواوي في الأردن ولبنان حيث يعتبر القطاع التقني عاملاً جوهرياً في تنفيذ الخطط التنموية في كلا البلدين لما يتميزان به من العديد من المواهب المميزة التي يمكن الاعتماد عليها لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي فيها من خلال توفير التدريب والفرص اللازمة. وأتطلع إلى دعم عملائنا وشركائنا المحليين لإنجاز مشاريع التحول الرقمي والمساهمة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الحكومية لتنمية القطاع التقني".

يُذكر أن إيثان وانغ انضم إلى هواوي في عام 2007 وهو يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة أعمال الشركة. وشغل وانغ العديد من المناصب القيادية اعتباراً من عام 2012، حيث تولى منصب مدير حساب "تشاينا يونيكوم" لدى هواوي ومدير حساب "إس تي سي السعودية" لدى هواوي.