تكنولوجيا وعلوم

تطبيق "شاريت"... ما هي ثغراته؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-794759-637491716261835786.png
Doc-P-794759-637491716261835786.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "Trend Micro" لأمن تكنولوجيا المعلومات أنها وجدت "العديد من الثغرات الأمنية" في التطبيق الشهير "شاريت".


و"شاريت" أو "انشرها" (SHAREit)‏ هو تطبيق مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين أجهزة التي يتوفر بها "واي فاي". 

ويعتبر التطبيق شهيرا في مختلف بقاع العالم، مع أكثر من مليار تنزيل من متجر "غوغل بلاي".

ويقول تقرير الشركة إن ثغرات "شاريت" يمكن "إساءة استخدامها لتسريب بيانات المستخدم الحساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التي يطلبها التطبيق".

ويطلب "شاريت" من المستخدم الوصول إلى مساحة تخزين هاتفه بالكامل وجميع الوسائط والكاميرا والمايكروفون والموقع.


وتابعت: "بعدما سجلنا عدم تفاعل التطبيق مع الثغرات التي شاركناها معه، قررنا الكشف عن نتائج بحثنا لأن العديد من المستخدمين قد يتأثرون بهذا الهجوم".

وأضافت "ربما يجب على المستخدمين إلغاء تثبيت التطبيق في أسرع وقت ممكن".
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-02-17
13:20 | 2021-02-17
12:00 | 2021-02-17
09:00 | 2021-02-17
23:00 | 2021-02-16
21:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website