تكنولوجيا وعلوم

"يوتيوب" يطلق خدمة جديدة قريباً.. ما هي؟!

Lebanon 24
18-02-2021 | 18:00
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أعلن موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أنّه سيطلق خلال الأسابيع القادمة خدمة "YouTube Shorts" للفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكّد "يوتيوب" أنّه سيواصل تطوير الخدمة الجديدة التي لا تزال تعمل بصيغتها التجريبية، ومتاحة في الهند فقط في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وكان "يوتيوب" قد أطلق الخدمة الجديدة في أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة 3.5 مليار مشاهدة يومياً.

وتسمح الخدمة الجديدة بنشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وهي تنافس التطبيقات والخدمات المماثلة التي تقدمها "تيك توك" و"إنستغرام" و"سناب تشات".

المصدر: روسيا اليوم
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