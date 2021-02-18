"آيفون" يطرح رموزاً تعبيرية جديدة.. وهذه أبرز الإضافات!



كشفت تقارير صحافية عالمية أنّ أجهزة "آيفون" ستشهد في آخر تحديثات نظام تشغيلها، عدداً من الرموز التعبيرية الجديدة "إيموجي"، التي سيصل عددها لأكثر من 200 رمز جديد.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإنّه من المتوقّع أن تصبح هذه الرموز متاحة بدءاً من الشهر المقبل مع طرح أحدث تحديث لبرنامج التشغيل "iOS 14.5".

Skin tone options for couples 👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍💋‍👨💏💑 in iOS 14.5 allow each to have a different skin tone. This works the same way as 👬👭👫 added in 2019. In beta now; public release soon. pic.twitter.com/UCUqgmCZ5L — Emojipedia (@Emojipedia) February 17, 2021



وتم جمع هذه الرموز من الإصدارات التجريبية بواسطة "Jeremy Burge"، مؤسس "Emojipedia" وكبير مسؤولي "Emoji"، وهي مزيج من الابتكارات الجديدة كليًا، والتعديلات على الرموز التعبيرية الحالية، وبعض التحديثات الفريدة لمنصة "Apple". وتم جمع هذه الرموز من الإصدارات التجريبية بواسطة "Jeremy Burge"، مؤسس "Emojipedia" وكبير مسؤولي "Emoji"، وهي مزيج من الابتكارات الجديدة كليًا، والتعديلات على الرموز التعبيرية الحالية، وبعض التحديثات الفريدة لمنصة "Apple".

وسيكون هناك العشرات من الرموز التعبيرية الجديدة هذا العام، ومن المتوقع أن تكون أكثر تنوعاً وشمولية مع أشكال جديدة من الرموز الحالية.

Skin tone options for couples 👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍💋‍👨💏💑 in iOS 14.5 allow each to have a different skin tone. This works the same way as 👬👭👫 added in 2019. In beta now; public release soon. pic.twitter.com/UCUqgmCZ5L — Emojipedia (@Emojipedia) February 17, 2021



ويتمثل أكبر تغيير في كيفية تمثيل المستخدمين لأنفسهم كزوجين. حتى الآن، فقط الأشخاص الذين يمسكون بأيديهم جاؤوا بخيارات لون البشرة، التي تمت إضافتها في عام 2019 إلى جانب القدرة على تمثيل الزوجين من نفس الجنس. أما الآن، فقد أصبحت هناك القدرة نفسها على مزج ألوان البشرة ومطابقتها، وتمثيل زوجين على أنهما أكثر من مجرد زوج من الوجوه الصفراء، موجودة في الرموز التعبيرية المحبوبة الأخرى، بما في ذلك الحب. ويتمثل أكبر تغيير في كيفية تمثيل المستخدمين لأنفسهم كزوجين. حتى الآن، فقط الأشخاص الذين يمسكون بأيديهم جاؤوا بخيارات لون البشرة، التي تمت إضافتها في عام 2019 إلى جانب القدرة على تمثيل الزوجين من نفس الجنس. أما الآن، فقد أصبحت هناك القدرة نفسها على مزج ألوان البشرة ومطابقتها، وتمثيل زوجين على أنهما أكثر من مجرد زوج من الوجوه الصفراء، موجودة في الرموز التعبيرية المحبوبة الأخرى، بما في ذلك الحب.

وبحسب البعض، فقد يكون التغيير الأبرز هو تعديل "Apple" فقط لكيفية عرض رمز تعبيري للحقنة، حيث يميل الرمز التعبيري، الذي يُعرَّف فقط على أنه يُظهر "حقنة"، إلى وضع قطرتين من الدم منذ بدايته الأولى في الهواتف المحمولة اليابانية في أوائل القرن الحادي والعشرين. أما الآن، فقد قامت "Apple" بتحديثها إلى صورة ذات أغراض أكثر عمومية، تحتوي على سائل صاف - وواحد مثالي للتباهي بأنك تلقيت للتو لقاحًا ضد "Covid".