على طريقتها.. آبل تروج للقاحات كورونا من خلال الرموز التعبيرية

عمدت شركة "آبل" الأميركية إلى الترويج للقاحات فيروس "كورونا" عبر الرموز التعبيرية، وذلك وسط استمرار الدول في عملية تطعيم سكانها لتحصينهم ضد الفيروس.

ووفقاً للتقارير، فإن "آبلْ" قامت بتجديد الرمز التعبيري عن المحقنة، إذ قامت بتفريغها من الدم، خصوصاً أنه يتم استخدامها على نطاق واسع للحديث عن لقاحات "كورونا".

وعلى الرغم من أن رمز المحقنة كان مرتبطاً في السابق بالتبرع بالدم، إلا أنه شهد تحولاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وقد تمّ استخدامه في سياق الحديث عن اللقاحات والتطعيم إلى جانب رموز أخرى مثل الوجه الذي يحمل كمامة.

وبحلول كانون الأول الماضي، أصبح رمز المحقنة مرتبطاً بكلمات مثل "لقاح"، "كوفيد-19″، "فايزر" و "موديرنا".





وتم اكتشاف هذا التغيير في رمز المحقنة ضمن النسخة التجريبية لنظام "iOS 14.5" من "أبل"، والذي من المحتمل أن يكون متاحاً للمستخدمين العاديين قريباً.