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تكنولوجيا وعلوم
مواجهة الطفرة الجديدة من كورونا.. ماذا كشف بيل غيتس؟
Lebanon 24
19-02-2021
|
12:00
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قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس إنه بسبب الطفرة الجديدة من فيروس كورونا، قد تكون هناك حاجة لأخذ جرعة ثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.
وفي مقابلة مع شبكة CBS News، ذكر غيتس أن "هناك نقاشا في الوقت الحاضر حول ما إذا كنا بحاجة فقط إلى تحقيق تغطية عالية للغاية مع اللقاح الحالي، أو أننا بحاجة إلى جرعة ثالثة أم إلى لقاح معدل".
وأضاف: "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون لدينا لقاح معدل فقط للتأكد تماما من أنه عندما تصل الطفرات الجديدة إلى الولايات المتحدة، فإنها لا تهرب من الحماية التي يؤمنها اللقاح".
ورأى أن "شركة "أسترازينيكا" بشكل محدد تواجه تحديا مع الطفرة الجديدة، أما لقاحا شركتي "جونسون أند جونسون" و"نوفافكس" فهما أقل فاعلية، لكنهما لا يزالان فعالين بدرجة كافية لاستخدامهما".
وقال غيتس إنه "إذا لم يتم القضاء على فيروس كورونا، فقد تكون هناك حاجة لأخذ جرعات إضافية من اللقاح في المستقبل.. ربما ليس سنويا، ولكن طالما أن الفيروس موجود، فنحن لا نريد أن ينتشر بشكل كبير بين الأمريكيين وينقلوه إلى بعضهم البعض".
المصدر: روسيا اليوم
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