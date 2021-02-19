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تكنولوجيا وعلوم
قرار هام من واتساب حول السياسة المثيرة للجدل
Lebanon 24
19-02-2021
|
15:00
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رغم الانتقادات العالمية، والنزوح من التطبيق، إلا إن شركة واتساب، المعنية بتطبيق التراسل والتابعة لشركة فيسبوك، أعلنت عزمها المضي قدما في سياسة تحديث الخصوصية.
وقال تطبيق واتساب إنه سيمضي قدما في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته "على مهل" وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية.
وأضاف واتساب في أحدث تدوينة أنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.
وتابع في تدوينته "أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان تطبيق التراسل قد أبلغ المستخدمين في يناير أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.
وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، مما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى أيار المقبل ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.
المصدر:
سكاي نيوز
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