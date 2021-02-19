تكنولوجيا وعلوم

كيف تحمون هواتفكم الذكية من الاحتراق؟!

Lebanon 24
19-02-2021 | 21:00
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كشف خبير اتصالات عن سبب من الممكن أن يؤدي إلى تلف بطارية الهواتف الذكية وحتّى احتراقها، ويطرح نصائح لحماية الهواتف. 
 
وقال أخصائي اختبار الأجهزة الرقمية في منظمة "نظم الجودة الروسية"، سيرغي كوزمينكو، إنّ الخطأ في طريقة شحن الهاتف الذكي، قد يؤدّي إلى تلف البطارية، وحتى الاحتراق.
 
وأشار كوزمينكو في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أنّه "أولاً وقبل كل شيء، يمكن أن يُلحق الضرر بالهاتف الذكي، محول الطاقة الكهربائية (جهاز الشحن)، المستخدم في شحنه. لأنّ هذه الأجهزة مختلفة، لذلك لا يمكن أن تكون جميعها مناسبة لشحن هاتفك الشخصي مثلاً. لذلك يجب قبل كل شيء معرفة الخصائص التقنية للهاتف".

وأضاف: "محول الطاقة القياسي يعطي 5 فولت و1.5 أمبير. وهناك محولات طاقة للشحن السريع. ولكن عند استخدامها يجب الأخذ بالاعتبار قدرة الهاتف على تحمل ارتفاع القدرة الكهربائية. أي قبل استخدام الشحن السريع ويجب التعرف إلى خصائص الهاتف وعدم استخدام قدرة كهربائية أعلى من المحددة".

وأوضح أنّ "إهمال هذه القواعد، تكون نتيجته في أفضل الأحوال تلف بطارية الهاتف، وفي أسوأ الأحوال، احتراق الهاتف نفسه. ويمكن أن يحصل نفس الشيء عند استخدام أجهزة الشحن المحمولة أيضاً"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار كوزمينكو، إلى أنّ "الصين تنتج أجهزة لشحن الهواتف فيها مخرجان: الأول يعطي 5 فولت والثاني 10 فولت. ويعتقد المستخدم أن ربط الهاتف بالمخرج الثاني سيسرع في شحنه. ولكن بعد حوالي عام من الاستخدام ، تفقد بطارية الهاتف الذكي قدرتها".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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