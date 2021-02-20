تكنولوجيا وعلوم

ميزات استثنائية من "مايكروسوفت" لـ"ويندوز 10"

Lebanon 24
20-02-2021 | 06:00
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أفادت تقارير صحافية عالمية بأنّ شركة "مايكروسوفت" الأميركية تجهز حالياً لتقديم ميزات استثنائية لنظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10".

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أوضح تقرير نُشر عبر موقع "جي إس إم آرينا" أنّ "مايكروسوفت" ستجهّز ميزات في تحديثها الجديد لنظام "ويندوز 10"، بحسب ما كتبه جون كابل، نائب رئيس الشركة لإدارة البرامج، لافتاً إلأى أن تلك الميزات ستوفر الكثير من المجهود لمستخدم النظام الأشهر في العالم.
 
ويركز تحديث "ويندوز 10" على تحسين الأمان للأجهزة، وإمكانية الوصول عن بُعد إلى جميع ميزات النظام.

كما يمنح "ويندوز 10" المستخدمين إمكانية تعيين كاميرا "ويب" خارجية ككاميرا افتراضية، من أجل مصادقة الدخول إلى الجهاز عن طريق الوجه.

وتسمح تلك الميزة بإمكانية الربط بين الكاميرا المدمجة في الحاسب الشخصي أو اللوحي وأي كاميرا "ويب" خارجية، لتسجيل الدخول إلى الجهاز.

كما سيتضمن تحديث "ويندوز 10" أيضاً إمكانية تسريع أداء "ويندوز ديفندر" لمواجهة أي سيناريوهات مخيفة لاختراق الجهاز من قبل الهاكرز أو المتطفلين، ومنع أي شخص من التعامل عن بعد مع بياناتك الشخصية.
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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