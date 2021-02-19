على يوتيوب.. 3 نصائح تتيح لك العثور على فيديوهات ترغب بها





ووسط ذلك، فقد يكون المستخدم يرغب في مشاهدة بعض الأنواع من الفيديوهات على يوتيوب. ولذلك، هناك عدد من الحيل والطرق التي يمكنك اتباعها ستساعدك كثيراً في العثور على مقاطع الفيديو ومشاهدتها بسهولة وسرعة.



حيل ونصائح للعثور على مقاطع الفيديو التي ترغب في مشاهدتها في يوتيوب



إدارة القنوات التي اشتركت فيها على يوتيوب



إذا كنت قد اشتركت في العديد من القنوات في موقع يوتيوب، فإن صفحتك الرئيسية ستكون مزدحمة للغاية بمقاطع الفيديو الموصى بها وقد تفوتك بعض المقاطع المفيدة التي تقدمها هذه القنوات بالفعل، ولتنظيم القنوات المشتركة فيها وإدارتها، اتبع الخطوات التالية:



- اضغط على خيار (الاشتراكات) Subscriptions في الجهة اليسرى من الشاشة الرئيسية لموقع يوتيوب. يعتبر "يوتيوب" من مواقع الفيديوهات الأكثر نشاطاً في العالم، حيث أن الناس يعمدون لاستخدامه لمشاهدة مختلف مقاطع الفيديو مجاناً.ووسط ذلك، فقد يكون المستخدم يرغب في مشاهدة بعض الأنواع من الفيديوهات على يوتيوب. ولذلك، هناك عدد من الحيل والطرق التي يمكنك اتباعها ستساعدك كثيراً في العثور على مقاطع الفيديو ومشاهدتها بسهولة وسرعة.إدارة القنوات التي اشتركت فيها على يوتيوبإذا كنت قد اشتركت في العديد من القنوات في موقع يوتيوب، فإن صفحتك الرئيسية ستكون مزدحمة للغاية بمقاطع الفيديو الموصى بها وقد تفوتك بعض المقاطع المفيدة التي تقدمها هذه القنوات بالفعل، ولتنظيم القنوات المشتركة فيها وإدارتها، اتبع الخطوات التالية:- اضغط على خيار (الاشتراكات) Subscriptions في الجهة اليسرى من الشاشة الرئيسية لموقع يوتيوب.

- في الصفحة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إدارة) Manage في أعلى الجهة اليمنى.

- في هذه الصفحة، يمكنك تحديد وإدارة القنوات التي تريدها، وذلك من خلال الضغط على خيار (مشترك) Subscribed في الجهة اليمنى للقناة

- اضغط على خيار (إلغاء الاشتراك) Unsubscribe في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.





تجدر الإشارة إلى أنّ الإعداد الافتراضي هو (مخصص) Personalized الذي يستخدم مزيجاً من العناصر، مثل تفاعلاتك مع القناة وسجل المشاهدة، لتحديد عدد الإشعارات التي تصل إليك، كما يمكنك أيضًا تخصيص الإشعارات لكل القنوات، من خلال التوجه إلى صفحة إعدادات الإشعارات.



تنظيم قوائم التشغيل الخاصة بك في يوتيوب



تعتبر (قوائم التشغيل) Playlists التي تُنشئها في موقع يوتيوب طريقة مفيدة لتنظيم ما تريد مشاهدته في المستقبل، وما شاهدته بالفعل، وما قد تعود إلى مشاهدته لاحقاً.



وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:



- اضغط على خيار (حفظ) Save أسفل مقطع الفيديو الحالي، أو اضغط على النقاط الثلاثة بجوار أي مقطع فيديو في شاشتك الرئيسية. وإذا كنت لا تريد إلغاء الاشتراك في القناة، فلا يزال بإمكانك تقييد الإشعارات التي تصلك منها وذلك بالضغط على رمز الجرس في الجهة اليسرى من اسم القناة، واختيار احد الخيارات التالية: (الكل) All أو (مخصص) Personalized أو (لا شيء) None، وفق ما ذكر موقع "aitnews".تجدر الإشارة إلى أنّ الإعداد الافتراضي هو (مخصص) Personalized الذي يستخدم مزيجاً من العناصر، مثل تفاعلاتك مع القناة وسجل المشاهدة، لتحديد عدد الإشعارات التي تصل إليك، كما يمكنك أيضًا تخصيص الإشعارات لكل القنوات، من خلال التوجه إلى صفحة إعدادات الإشعارات.تعتبر (قوائم التشغيل) Playlists التي تُنشئها في موقع يوتيوب طريقة مفيدة لتنظيم ما تريد مشاهدته في المستقبل، وما شاهدته بالفعل، وما قد تعود إلى مشاهدته لاحقاً.وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:- اضغط على خيار (حفظ) Save أسفل مقطع الفيديو الحالي، أو اضغط على النقاط الثلاثة بجوار أي مقطع فيديو في شاشتك الرئيسية.

- اضغط على خيار (حفظ في قوائم التشغيل) Save to Playlist في القائمة التي تظهر لك.

- كما يمكنك استخدام خيار (المشاهدة لاحقاً) Watch Later لحفظ مقاطع الفيديو التي لا تريد مشاهدتها في الوقت الحالي، من خلال الضغط على رمز الساعة في مقطع الفيديو أو اختيارها من القائمة السابقة.

- لمشاهدة مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها، اضغط على علامة التبويب (المكتبة) Library في الجهة اليسرى من الشاشة.

استخدام أدوات تابعة للجهات الخارجية



هناك الكثير من الأدوات التابعة للجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها لتخصيص ما تريد مشاهدته في موقع يوتيوب مثل: إضافة (PocketTube) التي تتيح لك فرز اشتراكاتك في مجلدات محددة حتى تتمكن من متابعتها بسهولة أكبر. كذلك، يمكنك إضافة (Unhook) التي تتيح لك إزالة الكثير من الفوضى في واجهة يوتيوب الرئيسية، مثل: إخفاء التوصيات وتعليقات المستخدمين.