تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تطرح جهاز "Galaxy Chromebook 2".. إليكم مواصفاته وسعره!

Lebanon 24
20-02-2021 | 09:00
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كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، أنّ جهاز الكمبيوتر المحمول "Galaxy Chromebook 2" متوفر للبيع الآن في الولايات المتحدة بأسعار تبدأ من 549 دولاراً.
 
وبحسب ما ذكر موقع "مز مز"، فإنّ جهاز "Chromebook 2" يعدّ أول جهاز مزوّد بشاشة "QLED" مقاس 13.3 بوصة بدقة "Full HD +" تعمل باللمس، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يدعم محتوى الفيديو "HDR"، مع أبعاد 16: 9، ونظام تشغيل "Chrome OS"، ويضم الجهاز بطارية تدعم عمراً أطول مقارنة بالإصدار السابق.

كما يدعم "Galaxy Chromebook 2" الجيل 10 من معالجات "Intel Core i5"، مع ذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 256 غيغا بايت، كما يتوفر النموذج الرئيسي بمعالج "Intel Celeron 5205U"، وذاكرة عشوائية 4 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 64 غيغا بايت. ويضم إصدار هذا العام تقنية "Smart Amp" التي تدعم تعزيز الصوتيات بنسبة 178% من متوسط قدرة مكبر الصوتيات، كما يأتي الجهاز بميزة دعم شبكات "WiFi 6"، ويضم كاميرا "webcam" بدقة 720 بيكسل، ويأتي الجهاز بقلم "S Pen".

كما يبلغ وزن الجهاز 2.72 رطلاً كما يتميز بتصميم نحيف بسمك 0.55 بوصة، وتقدم "سامسونغ" الجهاز بألوان الأحمر والفضي، كما تؤكد "سامسونغ" أن الجهاز يتيمز بتصميم من الألومنيوم.
 
ويحتوى الجهاز على منفذ "USB-C"، ولن يحتاج المستخدم إلى محوّل لاستخدام سماعات الرأس السلكية، حيث يحتوي الجهاز اللوحي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.
 
كما يدعم جهاز "Chromebook 2" تقنيتي "Bluetooth 4.0" و"Wi-Fi 6" أيضًا.
 
ويتوفر جهاز "Chromebook 2" بسعر يبدأ من 549 دولاراً وهو متاح الآن للطلب المسبق من "Best Buy" و"Samsung.com" باللونين الأحمر والفضي.
 
 

المصدر: مزمز
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