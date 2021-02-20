تكنولوجيا وعلوم

تعاون بين "آبل" و"إل جي" لتطوير "آيفون" القابل للطّي!

Lebanon 24
20-02-2021 | 12:00
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كشفت تقارير صحافية جديدة، أنّ شركة "آبل" الأميركية قرّرت التعاون مع شركة "LG" الكورية الجنوبية العملاقة على تطوير هاتف "آيفون" قابل للطي، بحيث تشارك "إل جي" بشاشات "OLED" القابلة للطي.

وبحسب ما نقل موقع "مزمز" عن موقع "دبليو سي سي تك"، فإنّ شركة "إل جي" قد تكون المورد الرئيس لشاشات "OLED" المرنة لشركة "آبل"، والتي من المقرر استخدامها لتطوير هاتف "آيفون" قابل للطي، ليتم طرحه بحلول العام المقبل.
 
وتشير الشائعات إلى أن "آيفون" القابل للطي سيشبه هاتف "غالاكسي زي فليب" من "سامسونغ"، وسيتم إطلاقه في 2022 في حال لم تواجه "آبل" أي مشكلة في عملية التطوير.
 
وتشير إحدى شركات الأبحاث إلى أن هاتف "آبل" القابل للطي سيأتي بشاشة مقاس 7 بوصة، وسيدعم بالقلم "Apple Pencil".
 
 
المصدر: مزمز
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