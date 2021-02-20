"وان بلس" تستعدّ لإطلاق "9 برو".. وهذا ما كشفته التسريبات!

كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "وان بلس" الصينية تستعدّ قريباً لإطلاق "وان بلس 9 برو"، الذي أشارت التسريبات الأخيرة إلى أنّه يأتي بعدسات "هاسيلبلاد"، ووسائط كاميرا قوية جديدة.



وبحسب ما نقل موقع "مز مز" عن تقارير، فقد عاد "وان بلس 9 برو" مرة أخرى ليتصدر التسريبات، عبر تغريدة شاركها المسرب ماكس جمبور، الذي يتمتع بمصداقية على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، حيث شارك صورة مكتوبة بالكلمات "9 Pro LTPO"، ما يشير إلى أن هاتف "وان بلس" الجديد سيحتوي على شاشة من نوع "LTPO" تساعده على تقليل استهلاك البطارية من خلال القدرة على تغيير معدل التحديث بالسرعة، من 120 هرتزاً إلى 10 هرتزات، مثلًا، اعتمادًا على المحتوى المعروض، وذلك بسبب أن شاشة "LTPS" التي تعني اختصاراً "أكسيد متعدد الكريستالات منخفض الحرارة"، تعد الأكثر كفاءة من المواد التقليدية.

ولا تعدّ شاشات "LTPO" جديدة وقد ينتهي بها الأمر إلى أن تمثل المستقبل، حيث تتواجد في هواتف ذكية مثل "Galaxy Note 20 Ultra" و"Galaxy S21 Ultra"، كما ستظهر لأول مرة بهاتف "iPhone 12s"، بالإضافة إلى استعانة "آبل" بهذه التقنية في ساعاتها الذكية، حيث تستهلك طاقة أقل من التقنيات الأخرى.

بالإضافة إلى شاشة "LTPO OLED QHD +" التي تبلغ 120 هرتزاً، فإنّه، وبحسب التقارير، من المتوقع أن يصل هاتف "وان بلس 9 برو" بمعالج "Snapdragon 888"، وذاكرة عشوائية 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت، وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بسرعة 65 واط و45 واط لاسلكي، ومجموعة من 4 كاميرات خلفية، فيما لم يُعرف بعد متى سيتم الإعلان عن الهاتف، لكن من المتوقع أن يتم الإطلاق الشهر المقبل.