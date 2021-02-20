بسعرٍ فلكي.. عرض "بلاي ستيشن 5" مغطى بالذّهب! (فيديو)

عرضت شركة "كافيار" الروسية المشهورة بهواتفها المرصعة بالذهب والمجوهرات، منصة "بلاي ستيشن 5" بإصدار ذهبي، وذلك بسعر "فلكي" يبلغ 500 ألف دولار أميركي.وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية، فقد أطلقت الشركة على نسختها المذهبة من منصة ألعاب "سوني" الشهيرة اسم "غولدن روك"، وتأتي في إصدار محدود من 9 أجهزة فقط، وقد تلقت حتى الآن 1342 طلباً منذ 28 كانون الأول الفائت.ويغطي الجهاز 4.5 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراط، في حين أضيف جلد التمساح على أذرع التحكم الخاصة بمنصة الألعاب.واستغرق العمل على الجهاز نحو 4 أشهر، وتمت الاستعانة بخبير في المجوهرات للعمل على إضافة الصفائح الذهبية والتي يبلغ عددها 8.