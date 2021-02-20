سماعات "Xiaomi" تلاقي اقبالا كبيرا

كشف موقع متخصص بالتكنولوجيا أن السماعات المبتكرة من شركة "Xiaomi" الصينية أصبحت واحدة من أكثر السماعات الأكثر شعبية في العالم.وبحسب موقع "4pda" فإن سماعات "Mi Earphones Basic" تم طرحها بالأسواق في أوائل عام 2018.ولاقت السماعات إقبالا كبيرا نظرا لتصميمها الفريد من نوعه والمريح والمدعوم بهيكل معدني وبتقنية متقدمة للصوت، بالإضافة إلى سعرها المقبول وهذا ما جعلها السماعات الأكثر شعبية في العالم.واكتسبت Xiaomi Mi Earphones Basic شعبية بين المستخدمين حول العالم، حيث تم بيع أكثر من 6.82 مليون سماعة، مما يجعلها واحدة من أشهر السماعات في العالم.