تكنولوجيا وعلوم

سماعات "Xiaomi" تلاقي اقبالا كبيرا

Lebanon 24
20-02-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-795686-637494230856164676.jpg
Doc-P-795686-637494230856164676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف موقع متخصص بالتكنولوجيا أن السماعات المبتكرة من شركة "Xiaomi" الصينية أصبحت واحدة من أكثر السماعات الأكثر شعبية في العالم.

وبحسب موقع "4pda" فإن سماعات "Mi Earphones Basic" تم طرحها بالأسواق في أوائل عام 2018.

ولاقت السماعات إقبالا كبيرا نظرا لتصميمها الفريد من نوعه والمريح والمدعوم بهيكل معدني وبتقنية متقدمة للصوت، بالإضافة إلى سعرها المقبول وهذا ما جعلها السماعات الأكثر شعبية في العالم.

واكتسبت Xiaomi Mi Earphones Basic شعبية بين المستخدمين حول العالم، حيث تم بيع أكثر من 6.82 مليون سماعة، مما يجعلها واحدة من أشهر السماعات في العالم.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-02-20
18:00 | 2021-02-20
15:00 | 2021-02-20
12:00 | 2021-02-20
09:00 | 2021-02-20
07:30 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website