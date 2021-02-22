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تكنولوجيا وعلوم
كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب اليوم من الأرض!
Lebanon 24
22-02-2021
|
12:00
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أفاد مركز أبحاث JPL التابع لـ"ناسا" أن كويكبا بحجم ملعب سيقترب من الأرض اليوم الاثنين، 22 شباط.
وبحسب حسابات المركز، فإن الكويكب 2020 XU6 الذي يبلغ قطره حوالي 213 مترا سيقترب من الكوكب على مسافة حوالي أربعة ملايين كيلومتر.
في هذا اليوم، ستطير الكويكبات 2020 BV9 بقطر 23 مترًا (على مسافة 5.6 مليون كيلومتر) و 2021 CC5 بقطر 40 مترا ، والتي ستمر على مسافة حوالي 6.9 مليون كيلومتر، عبر أرض.
في الوقت نفسه، حلقت الكويكبات 2021 DD1 و 2021 DK1 فوق الأرض والتي يتراوح قطرها من 10 و 61 مترا على التوالي.
المصدر: سبوتنيك
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