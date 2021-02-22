تكنولوجيا وعلوم

كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب اليوم من الأرض!

Lebanon 24
22-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-796186-637495815457636069.jpg
Doc-P-796186-637495815457636069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مركز أبحاث JPL التابع لـ"ناسا" أن كويكبا بحجم ملعب سيقترب من الأرض اليوم الاثنين، 22 شباط.
وبحسب حسابات المركز، فإن الكويكب 2020 XU6 الذي يبلغ قطره حوالي 213 مترا سيقترب من الكوكب على مسافة حوالي أربعة ملايين كيلومتر.

في هذا اليوم، ستطير الكويكبات 2020 BV9 بقطر 23 مترًا (على مسافة 5.6 مليون كيلومتر) و 2021 CC5 بقطر 40 مترا ، والتي ستمر على مسافة حوالي 6.9 مليون كيلومتر، عبر أرض.

في الوقت نفسه، حلقت الكويكبات 2021 DD1 و 2021 DK1 فوق الأرض والتي يتراوح قطرها من 10 و 61 مترا على التوالي.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-02-22
09:00 | 2021-02-22
06:00 | 2021-02-22
23:00 | 2021-02-21
21:00 | 2021-02-21
17:45 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website